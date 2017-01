Você está lendo um tópico

Fevereiro: Nova temporada de "Modern Family" estreia no FOX Life

Em fevereiro, o FOX Life recebe o clã Pritchett-Dunphy-Tucker com a estreia da oitava temporada de “Modern Family”. Aclamada pela crítica por revitalizar o gênero sitcom e vencedora de vários prêmios, a série proporciona um olhar honesto, e muitas vezes delirante, da vida nas famílias modernas.



O clã Pritchett-Dunphy-Tucker é uma familia com Jay Pritchett (Ed ONeill) a cabeça. Junto a sua joven e simpática segunda esposa, Gloria (Sofía Vergara), criam o pequeno Joe (Jeremy Maguire) e o filho adolescente de Gloria, Manny (Rico Rodriguez). A filha mais velha de Jay, Claire (Julie Bowen), e seu marido Phil Dunphy (Ty Burrell) tratam de dar o ritmo aos seus três filhos Luke (Nolan Gould), Alex (Ariel Winter) e Haley (Sarah Hyland) enquanto o irmão de Claire, Mitchell (Jesse Tyler Ferguson) e seu esposo Cameron Tucker (Eric Stonestreet) criam a sua pequena filha Lily (Aubrey Anderson-Emmons).



Composta por 22 episódios de meia hora, a oitava temporada de “Modern Family” continua observando a evolução a esta família maravilhosamente grande e mesclada com uma visão calorosa e as vezes complexa da família moderna. Após as férias de verão que tiveram os Dunphy em Nueva York, a Mitch, Cam y Lily ao Medio Oeste e a Jay, Gloria, Manny e Joe a Juárez, México, o clã Pritchett-Dunphy-Tucker se reúne na volta em casa para o Dia dos Pais.



Na nova temporada, enquanto Claire luta por manter a ordem na companhia junto a Jay, Phil começa a desfrutar de mais tempos livres e o negócio de molho picante de Gloria começa a levantar voo. Enquanto isso, a casa alugada de Mitch e Cam seguem desfilando interessantes convidados enquanto se ocupam da criação da pequena Lily. Já Haley muda de e começa um novo caminho empreendedor, focando em sua carreira e tentando equilibrar sua vida romântica, enquanto Alex deve lutar com contra uma forte mononucleose e Manny e Luke sentem que é o momento de começar a universidade de aproxima.



