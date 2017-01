Você está lendo um tópico

Março: HBO estreia nova versão de "Caça Fantasmas" e mais

O VCFAZ.TV traz em primeira mão as novidades dos canais HBO para março Entre os destaques do mês estão a comédia de aventura "Caça-Fantasmas ", o suspense "Jogo do Dinheiro", o drama "Demolição" e a comédia "A Intrometida" .



A nova versão de "Caça-Fantasmas" ( 11 de março , às 22h) é estrelada por Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones e Chris Hemsworth. Atualmente uma respeitada professora da Universidade de Columbia, Erin Gilbert escreveu anos atrás um livro sobre a existência de fantasmas em parceria com a colega Abby Yates. A obra, que nunca foi levada a sério, é descoberta por seus pares acadêmicos e Erin perde o emprego. Quando Patty Tolan, funcionária do metrô de Nova York, presencia estranhos eventos no subterrâneo, Erin, Abby e Jillian Holtzmann se unem e partem para a ação pela salvação da cidade e do mundo.



George Clooney, Julia Roberts e Jack O'Connell estão no suspense "Jogo do Dinheiro" ( 18 de março , às 22h). Lee Gates é o apresentador de TV que dá dicas sobre o mercado financeiro mesclando com performances típicas de um popstar. Um dia, um desconhecido invade o programa com um revólver, obriga Lee a vestir um colete repleto de explosivos. O criminoso exige que o programa permaneça ao vivo, caso contrário matará Lee. Assim acontece e, a partir de então, tem início uma investigação incessante para descobrir quem é o sequestrador e algum meio de salvar todos os que permanecem no estúdio.



Jake Gyllenhaal, Naomi Watts e Chris Cooper estrelam o drama "Demolição" ( 04 de março , às 22h). Um homem bem-sucedido, que trabalha em um grande banco de investimentos, entra em processo de colapso emocional depois de perder a sua esposa em um trágico acidente de carro, do qual sobreviveu. Um dia, ele recebe uma ligação da atendente da empresa para qual continuamente envia cartas de reclamação e o contato altera completamente os rumos de sua vida.



Na comédia "A Intrometida" ( 25 de março , às 22h), após a recente morte do marido, Marnie Minervini (Susan Sarandon) não deixa de ser alegre, sempre mandando mensagens, ligando e aparecendo sem avisar na casa da filha, Lori (Rose Byrne). Almejando algum controle sobre sua vida, principalmente após o término de um relacionamento, Lori tenta sair das asas da mãe, mas Marnie segue a filha até Los Angeles e acaba desenvolvendo uma conexão com um policial (J.K. Simmons).



