Piratas de audiovisual têm mais de 2 milhões de anúncios na internet

Segundo pesquisa da Irdeto, o futebol é a segunda categoria de vídeos esportivos mais pirateados, liderada pelo beisebol.



Pirataria de conteúdo audiovisual tornou-se um negócio plenamente amadurecido e um enorme concorrente das operadoras de TV por assinatura. Segundo dados da Irdeto, hoje há mais de 2,7 milhões de anúncios de dispositivos ilícitos de streaming em websites de e-commerce, inclusive na Amazon, eBay e Alibaba.

Em geral, ao selecionar um serviço, as escolhas dos consumidores resumem-se em conteúdo, valor e conveniência. Os piratas exploram essas três necessidades oferecendo serviços e dispositivos que concorrem com os produtores legais. Segundo os dados da empresa, um fornecedor pirata típico oferece uma média de 174 canais, sendo que alguns oferecem mais de mil canais. O conteúdo pode ser acessado a um preço médio de assinatura de US$ 16,20 por mês, enquanto o preço médio da assinatura de TV paga nos Estados Unidos é de US$ 103,10 por mês.

Ainda conforme a pesquisa, as cinco principais categorias de esportes pirateados a partir de agosto de 2016 incluem beisebol (25,2%), futebol (23,4%), esportes esportivos mistos (13%), tênis (10,5%) e automobilismo (8,9%). E 100 principais fornecedores de IPTV piratas estão fornecendo aparelhos com aparência legítima, alimentados por Android, Linux, Kodi e Roku. ( Assessoria de Imprensa).



