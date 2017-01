Vale Presente - Muita picaretagem

No amigo secreto do fim do ano passado ganhei um vale presente de uma grande livraria online, não vou dizer qual é, mas a cor predominante no site deles é o amarelo.



Bem, nada mal um vale de R$ 60,00 que um amigo secreto bem intencionado me deu por que não teve tempo de ficar escolhendo alguma coisa e queria que eu escolhesse o meu próprio presente.



Nesta semana decidi usar o vale.

Mas na maldita loja online dessa livraria só tem porcaria e coisa muita cara e não tava a fim de comprar livro nenhum.

Acabei comprando dois cartões de memória micro sd.

Comprei dois por que se fosse comprar apenas um sobraria um pouco de crédito que acabaria perdendo.

Os cartões de memória, com desconto, já eram mais caros do que em outra loja que costumo comprar, mas vá lá, decide comprar.



O problema é que o desconto não se aplica a pagamentos com vale presente!!!

O desconto só existe com pagamento a vista!!!



Pô!!!

Mas o meu amigo secreto já pagou 60 paus pelo cartão no ano passado, não existe compra mais a vista do que pagamento antecipado.



Esses caras são uns grandes picaretas, comprei por que fui obrigado a comprar, mas pra nunca mais compro nada nessa loja. Só compro lá novamente se um dia receber outro maldito vale presente.