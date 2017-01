Você está lendo um tópico

Televisão

"De férias", Luís Ernesto Lacombe não tem contrato renovado e deixa Globo

"De férias", Luís Ernesto Lacombe não tem contrato renovado e deixa Globo



Apresentador do bloco de esportes do "Bom Dia Brasil" desde 2011, na Globo, Luís Ernesto Lacombe anunciou na edição desta sexta-feira (13) que estava saindo de férias. Porém, não é bem assim.



O jornalista não teve seu contrato renovado pela emissora, onde está desde 1997, somando com Globo News e SporTV. Antes, atuava na afiliada RBS em Santa Catarina.





No ar nesta manhã, ele passou as notícias de esporte normalmente e, já na despedida do jornal, disse: "Segunda-feira, Cris Dias! Vou dar uma paradinha. Em fevereiro eu volto".



Procurada pelo NaTelinha, a Central Globo de Comunicação confirmou a informação e disse que Cris Dias assume a vaga de maneira fixa.

Luís Ernesto Lacombe começou sua carreira na Band do Rio de Janeiro. Passou também pela Rede Manchete, até se mudar para Florianópolis em 1992, onde foi apresentador na RBS. Voltou ao Rio em 1997, contratado pela Globo. Também trabalhou na Globo News e SporTV.



Na rede aberta, apresentou o "Esporte Espetacular" por sete anos e também comandou o "Placar da Rodada", após os jogos de futebol nas noites de quarta-feira, até chegar ao "Bom Dia Brasil" em 2011.



No ano passado, teve destaque na cobertura das Olimpíadas do Rio, chegando a narrar medalhas no judô e na vela.



E em novembro, não segurou a emoção ao falar da tragédia envolvendo o avião da Chapecoense, que matou 71 pessoas entre jogadores, comissão técnica, dirigentes, jornalistas e comissários.



