Você está lendo um tópico

Televisão

TV Gazeta de São Paulo sonda Padre Alessandro Campos

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 83 visitas.





FERA-SP em Hoje, 12:25



anos | Ago 2012 | Mensagens: 233 | São Paulo - SP













Maior audiência da Rede Vida e da Rede Século 21, Padre Alessandro Campos pode em breve assumir mais um programa em uma emissora aberta comercial. Segundo pessoas próximas, o padre sertanejo está sendo sondado pela TV Gazeta de São Paulo.



Atualmente, Padre Alessandro acumula o maior tempo de TV com 12 horas e 30 minutos semanais, somados o programa inédito e as reprises: na Rede Vida o ”Família Sertaneja” (terça-feira, 20h30) com reapresentação no domingo (14h30). Na Século 21, o ”Vem com Fé” ocupa a faixa nobre de quarta-feira (19h30), com reprise nas noites de sábado (20h30) e domingo pela manhã às (08h00).



No ano passado, Padre Alessandro Campos foi o 16º nome mais citado pelo mercado publicitário, que abrange grandes marcas de carro, varejo e telefonia.



Sua audiência na TV alcança números impressionantes, nos dois canais UHF, atinge semanalmente 25 milhões de pessoas diretamente, segundo dados do último levantamento do Ibope.



Procurado a TV Gazeta apenas informou que não existe nada acertado com o Padre Alessandro Campos, porém não descarta o interesse no religioso.



Caso feche contrato com mais uma emissora, o Padre pode entrar na história da TV mundial como o único apresentador em três canais diferentes, com o mesmo segmento de programa.





Fonte: TV Gazeta sonda Padre Alessandro; religioso já é o apresentador com o maior tempo na TVMaior audiência da Rede Vida e da Rede Século 21, Padre Alessandro Campos pode em breve assumir mais um programa em uma emissora aberta comercial. Segundo pessoas próximas, o padre sertanejo está sendo sondado pela TV Gazeta de São Paulo.Atualmente, Padre Alessandro acumula o maior tempo de TV com 12 horas e 30 minutos semanais, somados o programa inédito e as reprises: na Rede Vida o ”Família Sertaneja” (terça-feira, 20h30) com reapresentação no domingo (14h30). Na Século 21, o ”Vem com Fé” ocupa a faixa nobre de quarta-feira (19h30), com reprise nas noites de sábado (20h30) e domingo pela manhã às (08h00).No ano passado, Padre Alessandro Campos foi o 16º nome mais citado pelo mercado publicitário, que abrange grandes marcas de carro, varejo e telefonia.Sua audiência na TV alcança números impressionantes, nos dois canais UHF, atinge semanalmente 25 milhões de pessoas diretamente, segundo dados do último levantamento do Ibope.Procurado a TV Gazeta apenas informou que não existe nada acertado com o Padre Alessandro Campos, porém não descarta o interesse no religioso.Caso feche contrato com mais uma emissora, o Padre pode entrar na história da TV mundial como o único apresentador em três canais diferentes, com o mesmo segmento de programa.Fonte: https://portal4.wordpress.com/2017/01/14/tv-gaze...aior-tempo-na-tv/



Editado pela última vez por FERA-SP em Hoje, 13:20. Editado 2 vezes.







digao92 em Hoje, 13:00



anos | Mai 2010 | Mensagens: 89 | Cosmópolis - SP



Como assim ele é o aparesentador com mais tempo na TV?

O Mulheres, da própria Gazeta, faz com que a Cátia Fonseca apresente um programa com mais de 19 horas semanais, sendo tudo ao vivo.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído