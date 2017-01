Você está lendo um tópico

Televisão

Melhor programa ?

Qual o Programa de TV mais assistível da TV Aberta ? Domingão do Faustão (Globo) 0.00% Hora do Faro (Record) 0.00% Raul Gil (SBT) 0.00% Xuxa Meneghel (Record) 0.00% Caldeirão do Huck (Globo) 0.00% Ratinho (SBT) 50.00% Gugu (Record) 0.00% Estrelas (Globo) 0.00% Vídeo Show (Globo) 0.00% Eliana (SBT) 0.00% Domingo Legal (SBT) 0.00% A Praça é Nossa (SBT) 0.00% Mariana Godoy Entrevista (Rede TV) 50.00%

rbs_tv em Hoje, 18:57



anos | Abr 2008 | Mensagens: 406 | Pomerode - SC



Qual o mais assistível ?























