Televisão

Usuários reportam problemas constantes no serviço DirecTV

ALECIO BRASIL em Hoje, 08:17



O DirecTV, serviço de streaming lançado pela AT&T, tem arcado com problemas desde seu lançamento. Os assinantes estão se queixando de que não conseguem assistir à shows, além do serviço ser frequentemente interrompido, estar com recursos ausentes e problemas na fatura.

O DirecTV foi lançado no dia 30 de novembro do ano passado, e muitos dizem que o serviço está "praticamente inutilizável". Desde segunda-feira da semana passada mais de 200 publicações no fórum ativo no site da AT&T foram feitas para reclamar sobre os problemas da DirecTV. Enquanto isso, a conta de suporte do serviço no Twitter tem se desculpado dia após dia e prometeu atualizações que ainda não aconteceram.

"O DirecTV agora, não está pronto para o 'horário nobre'", escreveu um usuário do fórum se queixando de "buffering constante, congelamento e travamentos". Outro utilizador do serviço disse que se "sente de volta a 1996 com dial-up".



O serviço deveria ser um substituto para conexões como esta feitas via cabo, e oferece acesso a cerca de 60 canais por US$ 35 por mês, e até cerca de 120 canais de US$ 70 por mês. Ao contrário de serviços via satélite, o DirecTV funciona através da Internet.

Além da redução da qualidade de conteúdo e travamentos, usuários disseram que o serviço tem "deslogado" no meio da programação, forçando o usuário a logar novamente. "Não temos certeza porquê isso está ocorrendo", escreveu um representante do DirecTV no fórum . A sugestão da empresa para isso foi de "reinstalar o aplicativo".





