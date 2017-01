Confira a semana de Querida inimiga (16 a 21/1)

Você está lendo um tópico

Segunda-feira



Omar e Zulema fazem suas declarações diante do ministério público e acusam Hortência e Jaime. Uma vez mais, Sara pede a Omar que retire a queixa contra sua avó e seu tio. Omar se nega. Darío e Jaqueline discutem sobre dinheiro e ela o adverte que jamais viverá na mesma pobreza que vivia Paula. Maria está preocupada por Jaime e Lorena percebe que a amiga está apaixonada por ele. Raimundo convida Greta, Maria e Paula para a inauguração de seu restaurante. Paula decide vender produtos de beleza. Mônica se zanga com Ernesto por tantas ligações de ex-namoradas. Ernesto responde que ela está com ciúmes. Toribio e Betina encontram Ivan na pista de patinação e Betina descobre como Ivan descobriu seus dados. Ernesto prepara pratos para prová-los antes da inauguração. Os empregados do restaurante provam os pratos e Ernesto diz que eles precisam conhecer o que vendem. Mônica se zanga. Ernesto diz a Lorena que seu lugar é na cozinha com ele. Omar e Zulema terminam de dar suas declarações. O advogado Mandariaga diz, em sua defesa, que Jaime e Hortência não cometeram nenhum crime. Paula fala de seus cremes com Toribio. Diana e Bruno vêem o bebê na ultra-som e ficam muito emocionados. Bruno diz a Diana que quer falar com seus pais. Repórteres fazem perguntas a Omar, Zulema e Juliano. Lalo vê Juliano no telejornal na televisão. Alonso liga para Sara em seu celular e Lalo o atende. Alonso se zanga e Paula diz que Sara é igual Lorena. Bruno vai ver Hortência na prisão para assegurar que seu trato com a senhora segue em pé. Omar se desculpa com Lorena. Bárbara diz a Arthur que precisa de seu amor como nunca antes. Jaqueline vai ao escritório de Arthur para conversar, mas eles terminam fazendo amor. Hortência dá sua declaração e diz não ser culpada. Ela culpa Jaime por tudo.



Terça-feira



Juliano rompe com Rose. Ele diz ser um perdedor e que ela merece alguém melhor. Ernesto abraça Lorena em frente a Alonso para que ele pense que ela já tem namorado. Ele diz a Lorena que foi um dos abraços mais sinceros que já o deram em muito tempo. Lorena pensa que ele só está sendo galanteador. Alonso se dá conta que não pode deixar de pensar em Lorena. Mônica diz á Gonzalo que eles poderiam se desfazer de Ernesto. Bárbara se encontra com Valéria e Anelis no centro comercial e elas ficam conversando. Os convidados começam a chegar a inauguração do restaurante de Raimundo. Rose ainda não chegou, mas Lorena e Felipe a cobrem. Raimundo dá as boas-vindas a Paula e Greta e as leva até uma mesa. Rose chega ao restaurante. Mônica e Ernesto voltam a discutir pelo menu. Ernesto pede que ela o deixe fazer seu trabalho. Sandra Penalver, uma crítica gastronômica de renome, chega à inauguração a convite de um colega. Ernesto não queria a presença da crítica porque eles não se gostam. Ernesto vai cumprimentar Sandra e eles começam a falar dos velhos tempos. Sandra pede que Ernesto traga um prato especial, de quando estavam juntos. Ernesto começa a preparar e, enquanto dá atenção por um minuto a Mônica, Gonzalo joga algo no prato. Lorena chega para levar o prato a Sandra, mas se dá conta de que há algo errado. Ernesto acusa Mônica de sabotar sua comida. Raimundo pede que deixem de brigar e comecem a cozinhar. Lorena ajuda Ernesto a preparar outro prato para Sandra. Muitas das ex-namoradas de Ernesto chegam a inauguração. Lorena as ouve falando sobre Ernesto. Paula, Greta e Maria tiveram uma noite maravilhosa na inauguração, mas dizem que Raimundo as esqueceu um pouco. Raimundo agradece aos convidados pela presença e os apresenta seu pessoal. Todos os aplaudem pela noite. Ernesto dá um avental a Rose e outro a Lorena. Rose encontra Maria, que bebeu muito, em sua casa. Lorena fala com Ernesto sobre a relação com Alonso e de sua traição com Sara. Omar diz a Juliano que deixe de agir como um menino e reaja contra sua depressão.



Quarta-feira



Chega o momento em que Lorena precisa ser sincera e contar a Ernesto a verdade sobre Sara, que foi traída por sua melhor amiga. Ernesto deduz que a pessoa em questão é Sara, coisa que Lorena confirma. Uma garota jovem e desconhecida chega a clínica onde Alonso trabalha e ele a atende. Depois de muitos exames, Alonso chega à conclusão que a jovem sofre de leucemia. Rose visita Juliano e tenta animá-lo. Ele pede que ela o deixe em paz, e que faça sua vida com outro alguém. Diana se aproxima de Juliano e o diz que Rose é a pessoa que mais o ama no mundo, e que com sua atitude vai acabar perdendo. Omar visita sua mãe na prisão. Ele repreende Hortência por ter acusado o próprio filho para salvar-se. Betina e Lucia usam suas melhores roupas para ir ao cinema com dois garotos, sem que seus pais o saibam. Diana deseja se casar na igreja, mas Bruno a convence que só o façam no civil. Jaime pede a Bárbara que apresse os tramites do divórcio. Bárbara diz que precisará de uma boa pensão, pois quer seguir vivendo como está acostumada. Zulema diz a seu esposo que a cada dia que passa eles perdem Sara um pouco mais. Assim, o melhor seria que não seguissem adiante com a denúncia. Omar recusa e diz que Hortência merece ficar presa. Joel conversa com Lorena e ela o explica tudo sobre a origem de um documento que pode condenar de vez Hortência. As visitas de Darío ao apartamento de Paula estão cada vez mais frequentes e ela deduz que ele não deve ser tão feliz assim com Jaqueline. Quando Bárbara pergunta a Sara quanto Hortência está lhe pagando, ela nega estar recebendo algo e diz que apenas está declarando a verdade. Bárbara acusa Sara de ser descarada, mas Sara a convida para dizerem juntas a Vasco que ela tem um amante. Lalo entra sem ser visto na mansão e espera Sara em seu quarto. Sara pede a Lalo que vá embora, mas ele se nega a ir. Sara acaba aceitando mediante a pressão do rapaz. O advogado Mandariaga pensa não existir nenhuma prova para que mantenham Hortência na prisão. No ministério público, perguntam a Joel se ele quer apresentar alguma prova. Ele diz que existe um documento no orfanato, assinado por Hortência quando ela pessoalmente entregou a recém nascida nas mãos da Madre Superiora.



Quinta-feira



O advogado Mandariaga visita Bruno na clínica e o leva uma pasta cheia de dinheiro, que é apenas 20% do que acertou com Hortência. Porém, existe uma condição: que se case com Diana ainda naquele mês. Bruno está certo de que não haverá problema e Diana não irá se opor. Omar e Zulema não estão de acordo com a rapidez nessa união. Silvia leva Gina ao apartamento de Ernesto e o pede que fique com ela, pois não tem com quem deixá-la. Ernesto a leva ao restaurante onde Lorena a vê e pergunta quem é. Ele responde que é sua filha, mas desmente em seguida. Mônica se queixa com Raimundo, dizendo que o restaurante irá se transformar em uma baderna. Na clínica de Alonso, ele tenta convencer Florência que chame sua madrinha para que a acompanhe, mas ela diz que não pode fazer isso, pois a senhora morreria se soubesse que ela tem leucemia. Alonso abraça Florência emocionado, neste momento chega Sara, que reclama com Alonso aos gritos. Noemi chama Bruno para avisar-lhe que recebeu queixas de alguns pacientes quanto a sua falta de atenção. Bruno se defende como pode. Lalo chega a São Martin e dá de cara com Cipriano. Mais tarde, Sara pergunta se alguma pessoa o viu na cidade. Lalo responde que é um profissional. Lalo vai ao orfanato, entra no escritório da madre superiora e coloca os documentos falsificados de Sara e Lorena no arquivo. A madre Carmelita procura os documentos posteriormente e se surpreende ao encontrá-los, pois eles estavam desaparecidos. Lorena e Rose estão no restaurante quando Sara e Alonso chegam para jantar e se sentam em uma mesa que está sob responsabilidade de Lorena. Rose sugere que ela mesma os atenda, mas Lorena não aceita e comenta que não deixará que Sara a humilhe, como seguramente é sua intenção. Lorena vai até a mesa e diz que ela os atenderá. Alonso quer ir embora, mas Sara se nega. Ernesto chama Lorena, a abraça e beija na bochecha. Alonso obriga Sara a sair dali. Madre Superiora é convocada para ir a capital e apresentar o documento que supostamente Hortência assinou ao entregar a recém nascida ao orfanato. Lorena tem uma ideia para unir novamente Juliano e Rose. Rose não sabe nada do plano, e quando Juliano se ajoelha diante dela e roga para que ela não vá ela pergunta onde ele pensa que ela vai para estar agarrado a suas pernas. Juliano diz que a ama. Rose agradece o milagre a Santo Antônio e eles se beijam. Zulema agradece Lorena pela informação da assinatura de Hortência no documento do orfanato. Lorena diz que duvida que encontrem algo no orfanato, pois a Madre já havia revirado tudo e não encontrou nada. Quando a madre se apresenta no ministério público, diz que soube por Lorena que a Madre Assunção tinha dito que quem a entregou no orfanato foi sua avó. Ela ainda diz que a política do orfanato é nunca revelar a origem de nenhuma das meninas, mas a madre Assunção deve ter tido um motivo muito forte para fazê-lo. O ministério recebe o documento sem o nome ou a assinatura de Hortência.



Sexta-feira



Helena oferece a Juliano uma oportunidade de fazer trabalhos para a televisão. Arthur planeja um novo negócio, revendendo vitaminas, e fala desse plano com Jaqueline. Paula planeja um encontro com Raimundo para irem ao cinema quando chega Greta e diz a Paula que Raimundo esteve em seu apartamento e rolou de tudo entre eles. Raimundo conta a Ernesto da armadilha que Greta armou. Ele afirma tê-la deixado assim que soube. Ele se surpreende que Paula não tenha comparecido ao encontro. Ivan e Betina fazem as pazes e decidem ser amigos depois que Lucia intervém para juntá-los. Juliano fala com Rose sobre a oportunidade de ser modelo, mas ela, por ciúme, espera que não lhe deem o trabalho. Rose pede permissão a Mônica para acompanhar Juliano, mas ela nega. Mônica se zanga e reclama de Rose com seu pai. Juliano consegue o trabalho, mas Rose morre de ciúmes e teme o assédio ao rapaz. Ernesto diz a Lorena que não pode ser seu amigo e ela o responde que não pode ser sua amante. Ernesto e Mônica acabam tomando umas a mais e terminam na cama de Ernesto. Amanhece e Ernesto acorda assustado, dizendo a Mônica que o ocorrido entre eles foi um grande erro. Ela fica possessa com essa afirmação de Ernesto. Lorena faz bolinhos para a Madre Trindade e também leva uns a Ernesto, para pedir-lhe perdão. Alonso pede a Florência que lute para vencer sua doença. Valeria descobre que tem que ir com Arthur a uma reunião no colégio de sua filha. Valéria avisa Arthur, mas ele está com Jaqueline e não a leva em conta. Arthur chega a seu escritório com Jaqueline e encontra Valéria esperando-o. Bárbara chega e insiste em ver Arthur a sós. Bárbara suplica a Arthur que lhe dê seu apoio e um pouco de carinho. Jaqueline os flagra aos beijos e o acusa de ser amante de Bárbara. Lorena finalmente consegue falar com madre Trindade sobre os dados do arquivo e descobre que foi encontrada abandonada em um lixão. 