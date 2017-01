Confira a semana de Carinha de anjo (16 a 21 /1)

Você está lendo um tópico

Segunda-feira



Zé Felipe não quer mais jogar futebol por estar com medo de machucar alguém, como aconteceu com seu irmão. Flávio diz para Nicole fazer uma denúncia para a Madre Superiora sobre Cecília estar interessada em Gustavo. Tia Perucas e Gustavo contam para Fabiana que a Madre Superiora não mudou de ideia sobre a transferência de Cecília. Rosana vai até a delegacia conversar com o delegado Peixoto e pede sigilo sobre a denúncia em relação ao roubo de computadores em que Flávio está envolvido. Bárbara e Frida descobrem que Fabiana conseguiu fazer Cecília ver Dulce Maria. Rosana revela as ameaças que recebe da família de Nicole para o delegado. Bárbara e Frida contam para a Madre Superiora que Cecília está no quarto de Dulce Maria. Nicole vai até o colégio Doce Horizonte e escuta de Inácio que Cecília está de saída. A modelo entende errado e pensa que a noviça vai deixar a vida religiosa. Zé Felipe joga futebol, mas tropeça, se machuca é levado ao hospital. Madre Superiora fica nervosa ao ver Cecília com Dulce Maria. Gustavo faz processo seletivo para contratar uma nova secretária, mas não gosta de nenhuma. Inácio conta para Diana que contou para Nicole que Cecília vai fazer falta. Fabiana diz para as meninas protestarem que querem a irmã Cecília. As crianças entram na sala da Madre Superiora batendo panela e dizendo: "queremos a irmã Cecília".



Terça-feira



A Madre Superiora briga com as meninas, que insistem em bater panelas e pedir a volta da irmã Cecília. Dulce Maria, Duda, Adriana e Lúcia ficam na sala da Madre Superiora para negociar enquanto as demais meninas retornam ao dormitório. Cecília entra na sala para encerrar o debate. Dulce Maria sonha com Tereza, que conta que crianças possuem direitos e também devem ser respeitadas e principalmente amadas. Vitor propõe para a Madre Superiora dar aula de culinária para as crianças da escola. Fabiana conta para Cecília que a ideia da manifestação foi dela. O delegado Peixoto faz um flagrante em Flávio para tentar prender o irmão de Nicole. Flávio aciona Cristóvão. Gustavo vai até a casa de Nicole contar o ocorrido. Madre Superiora faz uma reunião no colégio com todas as irmãs para investigar se alguma freira está envolvida com a manifestação das meninas.



Quarta-feira



Gustavo avisa Haydee e Nicole que Flávio está detido na cadeia. O empresário diz que irá até a delegacia e que irá ajudá-lo. Fabiana revela para a Madre Superiora que a ideia da manifestação foi dela. A Madre diz que Fabiana também precisa repensar sua vida e que a ideia da manifestação foi muito grave. Juju mostra para Zeca os vídeos que recebeu com mensagens desejando melhoras para Zeca. As crianças cantam para Fabiana e assim deixar ela mais animada. Diana conta para Rosana que Inácio aceitou carona de Nicole e que a vilã estava fazendo perguntas para ele sobre Cecília. O delegado libera Flávio, mas afirma que será aberto um inquérito para investigar o caso. Nicole tenta agradecer Gustavo com um beijo, mas o empresário se nega a dar o beijo na mulher. Madre Superiora faz um comunicado para as irmãs e pede sigilo de todas. A religiosa pede para que todas comecem a se despedir da irmã Cecília, que será transferida para um colégio no Rio Grande do Sul. Ao término do comunicado, sozinha, a Madre Superiora chora.



Quinta-feira



Emilio tenta ler uma notícia no tablet e pede que sua mãe o ajude. A notícia fala sobre Flávio ter saído da prisão. Estefânia conta a Gustavo que Dulce organizou uma manifestação em apoio a Irmã Cecília. Padre Gabriel diz a Gustavo que ele é o motivo que fez Cecília ir pra longe. Rosana pede que Emilio não conte pra ninguém que ele tirou a foto do laptop de Flávio. Dulce sonha com Teresa e diz que gostaria de ajudar Cecília. Teresa diz que os adultos são responsáveis por suas próprias vidas. Haydee diz a Nicole que se aproximará do delegado para que Flávio não volte pra cadeia. Madre Superiora diz a Cecília que será muito difícil vê-la ir embora. Gustavo vai ao orfanato e diz a Madre Superiora que Cecília é uma referência pra sua filha. A Madre diz se questionar se Gustavo está pensando em sua filha ou em si mesmo. Diana conta a Cecília que Nicole procurou por ela. Rosana aceita sair para jantar com o delegado. Haydee vai visitar o delegado e começa a mimá-lo. Ele se esquiva. Gustavo chega nervoso ao escritório. Gustavo diz a Cristóvão que não se conforma com a transferência de Cecília.



Sexta-feira



Vitor combina com Madre Superiora de dar aulas de culinária no orfanato. Gustavo diz que precisa se divertir e chama Cristóvão para sair. Emilio e Juju tentam descobrir com quem sua mãe vai sair. Fabiana está muito triste com a saída de Cecília. Rosana chega ao restaurante e Peixoto diz que é seu aniversário. Conversando com as crianças, Fabiana deixa escapar que Cecília vai sair do colégio. Peixoto tenta beijar Rosana, que não gosta da atitude e sai. Madre Superiora confirma para as meninas a notícia da saída de Cecília. Todas as meninas ficam tristes e Dulce sai correndo. Escondida na sala de música, Dulce chora ao pensar que todos os que ela gosta a abandonam. Madre Superiora liga para Gustavo. Silvestre atende, diz que Gustavo não está e ela pede que ele retorne quando chegar. Fabiana encontra Dulce, que diz que não quer ver ninguém. Cecília vai até a sala de música e encontra Dulce dormindo. Dulce sonha com sua mãe e pergunta em voz alta se ela deixa seu pai se casar com Cecília. 