Confira a semana de A escrava Isaura (16 a 21/1)

Segunda-feira



Gertrudes sofre um ataque cardíaco no dia da chegada de Leôncio. Tomásia e o Conde Campos trocam elogios na festa de casamento. Gertrudes diz a Isaura que lamenta não ter dado antes sua liberdade. Tomásia sabe do retorno de Leôncio e se entristece. Isaura conta à Gertrudes que Leôncio empurrou Tomásia. Leôncio flagra Gertrudes e Isaura falando sobre ele. Coronel Sebastião visita Malvina. Gabriel decide pedir a mão de Helena em casamento. Belchior conta à Rosa quem é seu pai.



Terça-feira



Leôncio agarra Isaura. Joaquina conta a verdade sobre a mãe de Rosa. Gertrudes mesmo sem forças discute com Leôncio. Gabriel tenta conseguir dinheiro emprestado para Miguel. Rosa conta ao Coronel Sebastião que é sua filha. Tomásia aceita emprestar dinheiro a Miguel. Leôncio diz a Henrique que se sente atraído por Isaura. O Conde Campos e Tomásia passam a noite juntos. Tomásia sonha com Leôncio. Gertrudes pede que chamem o tabelião para libertar Isaura. O Comendador Almeida jura libertar Isaura. Rosa conta a Leôncio que o Coronel Sebastião é seu pai. O médico diz que o estado de Gertrudes é ruim. Conde Campos aceita ajudar Miguel. Gabriel corre para avisar Miguel. Leôncio diz à Gertrudes que não ama Malvina. Conde Campos descobre que Tomásia quer na verdade se vingar de Leôncio. Leôncio diz a sua mãe que Isaura nunca será livre. Tomásia tenta convencer o Conde Campos a fazer o empréstimo a Miguel. Tomásia pede que Miguel penhore seu anel de noivado escondido do Conde Campos. Leôncio agarra Isaura e Gertrudes sofre uma segunda dor no peito. Joaquina ouve Isaura gritando e pede ajuda. Dr. Paulo cuida de Gertrudes. André corre ao socorro de Isaura. Gabriel vai até a casa de Helena pedir sua mão em casamento. Miguel vai até a fazenda do Comendador, mas não o encontra. Conde Campos escuta Tomásia e Gioconda falando sobre o anel. Gertrudes sente pela terceira vez uma dor forte no peito. Conde Campos pede que Tomásia use o anel de noivado. Gertrudes quer que Leôncio jure que dará liberdade à Isaura, mas ele foge do assunto. Joaquina e João contam a André como sua mãe morreu. Comendador Almeida corre para ver Gertrudes. Isaura descobre que seu pai já conseguiu todo o dinheiro para libertá-la. Leôncio tenta convencer seu pai a não vender Isaura. Leôncio trama com Francisco um plano contra Miguel.



Quarta-feira



Tomásia conta ao Conde Campos que o anel está no penhor. Comendador Almeida pede perdão à Gertrudes. Henrique tenta beijar Isaura, mas não consegue. Rosa conta a Henrique que ela é sua irmã. Conde Campos diz à Tomásia que não sabe se cancela o casamento. Gertrudes morre ao lado do Comendador Almeida e Isaura. Malvina jura libertar Isaura. Capangas roubam todo o dinheiro de Miguel. Miguel vai até a fazenda dizer à Isaura que foi roubado.



Quinta-feira



Dr. Paulo examina Miguel. Conde Campos diz que Tomásia o enganou e pede separação. Joaquina fala para João que sabe quem roubou Miguel. Joaquina e João procuram o dinheiro de Miguel no quarto de Leôncio que os flagra e os ameaça. Coronel Sebastião consola Comendador Almeida. Helena pergunta ao Coronel Sebastião se Rosa é sua irmã. Sebastião manda Rosa parar de dizer que é sua filha. Tomásia pede desculpas ao Conde Campos. Almeida discute com Leôncio. Belchior conta a André como sua mãe morreu. Joaquina diz a Miguel que foi Leôncio que roubou o dinheiro. Gabriel se encontra com Helena. Gertrudes é enterrada. Francisco surpreende André perto do quanto de Leôncio.



Sexta-feira



