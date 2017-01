Você está lendo um tópico

Confira a semana de Sem volta (16 a 21/1)

Segunda-feira



Os montanhistas seguem em frente, mas Sapo acaba ficando para trás, sozinho. Yordi escuta uma conversa de Claire com Solis e começa a chantageá-lo. Suzana e Solis parecem estar cada vez mais próximos. Os montanhistas se deparam com mais um desafio: descer até uma cachoeira.



Terça-feira



Os sobreviventes se dividem em duplas para irem atrás do resgate. Carlinhos está muito ferido. Dogui tenta manter o ritmo de Solis, mas ele acaba sendo mais rápido e deixa Dogui para trás. Enquanto isso, Veredas consegue enganar Juliana, mas Salomão continua duvidando de sua real intenção de participar dessas buscas. Malena tem algo importante a dizer para Claire sobre João, mas a conversa é interrompida por um problema de Carlinhos.



Quarta-feira



Os montanhistas seguem quase sem forças. Solis ainda está perdido e Yordi não tem nenhuma condição de seguir em frente. Suzana vai atrás de Solis e acaba salvando Dogui. Enquanto isso, Sapo tenta lidar com a total solidão. Salomão, Juliana e Veredas chegam mais perto dos montanhistas, mas talvez seja tarde demais.



Quinta-feira



Quando Veredas finalmente fica cara-a-cara com Solis, ele revela o que o levou até ali: vingança. E para isso, ele não irá medir esforços, nem que tenha que se livrar de todos os outros sobreviventes. Os montanhistas agora ficam em pânico nas mãos de um verdadeiro psicopata.



Sexta-feira



Sexta-feira

No último episódio da série, Solis precisará enfrentar Veredas. Mas ele tem uma arma, o que torna tudo muito mais difícil. Além disso, Claire fica desesperada quando Veredas usa Carlinhos como refém e fica com a arma apontada para o garoto. Enquanto isso, Suzana está caída no desfiladeiro após levar um tiro de Veredas.























