Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Silvio Santos alcança a liderança nesse domingo

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 67 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 16:13 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23415 | Redação





Silvio Santos alcança a liderança nesse domingo (Divulgação) Silvio Santos alcança a liderança nesse domingo (Divulgação)

Nesse domingo, 15 de janeiro, Silvio Santos alcançou a liderança nas Praças São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, durante a disputa com o filme, das 23h16 à 0h01, Silvio Santos marcou 13 pontos contra 11 da concorrente. Na média geral, na mesma Praça, das 19h58 à 0h01, Silvio marcou 11 pontos. O share foi de 17% e o pico de 14 pontos.



Já no Rio de Janeiro, Silvio Santos também foi líder na disputa com o filme. Marcou 14 pontos contra 13 da concorrente. Na média geral, conquistou a vice-liderança isolada com 11 pontos, contra 7 da terceira colocada e 19 da primeira. O pico foi de 15 pontos e o share de 20%.



Nesse programa, Silvio Santos recebeu Valentina Francavilla e Micheli Machado no “Jogo das Três Pistas” e se divertiu com Lucas, Orelha, Andressa Soares, Egypcio, Paulinha e Silvânia no Disputa Musical. Nesse domingo, 15 de janeiro,alcançou a liderança nas Praças São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, durante a disputa com o filme, das 23h16 à 0h01, Silvio Santos marcoucontra 11 da concorrente. Na média geral, na mesma Praça, das 19h58 à 0h01, Silvio marcou 11 pontos. O share foi de 17% e o pico de 14 pontos.Já no Rio de Janeiro, Silvio Santos também foi líder na disputa com o filme. Marcoucontra 13 da concorrente. Na média geral, conquistou a vice-liderança isolada com 11 pontos, contra 7 da terceira colocada e 19 da primeira. O pico foi de 15 pontos e o share de 20%.Nesse programa, Silvio Santos recebeu Valentina Francavilla e Micheli Machado no “Jogo das Três Pistas” e se divertiu com Lucas, Orelha, Andressa Soares, Egypcio, Paulinha e Silvânia no Disputa Musical.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído