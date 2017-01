Você está lendo um tópico

A Escrava Isaura consolida vice-liderança na primeira semana de exibição

Durante a primeira semana de exibição, a novela A Escrava Isaura consolidou o segundo lugar isolado na audiência.



De segunda-feira (09/01) a sexta-feira (13/01), a trama, de autoria de Tiago Santiago com direção geral de Herval Rossano, marcou média de 10 pontos e share de 15,4%.



Neste mesmo período, a terceira colocada marcou apenas 7,4 pontos de média com share de 11,4.























