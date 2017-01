Você está lendo um tópico

"Jornal da Record" fecha 2016 com maior audiência em SP desde 2012

Enfrentando a novela das 21h da Globo e as infantis do SBT, o "Jornal da Record" comemora os números de audiência que teve no ano de 2016.







Segundo dados divulgados pela assessoria de imprensa da RecordTV, em todos os doze meses, o telejornal comandado por Celso Freitas e Adriana Araújo fechou com a maior audiência em quatro anos - desde 2012 - na Grande São Paulo.



Foram 9,6 pontos de média geral. Se comparando com o ano de 2012, o crescimento foi de 45%, indo de 6,6 para o 9,6. Mesmo com o bom número, a vice-liderança foi do SBT, que fechou com 10,5 pontos.



Além disso, a Record também comemora os números conseguidos no Painel Nacional de Televisão, que mede a audiência televisiva nas quinze principais metrópoles do Brasil.



No PNT, a média foi de 8,5 pontos, mantendo o que o jornal conseguiu em 2015, e também em terceiro lugar.



Mesmo ficando atrás do SBT, o jornalismo da emissora comemora os números, já que em várias ocasiões o "JR" consegue a vice-liderança, sendo mais competitivo nos últimos dois anos.



Os dados refletem a preferência de um seleto grupo de telespectadores na Grande São Paulo e nas quinze principais metrópoles do país.



As novelas que antecedem ajudaram a alavancar a audiência do jornal.

















