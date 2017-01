Você está lendo um tópico

MC Guimê comanda o TVZ Ao Vivo nesta segunda no Multishow

A partir das 19h, MC Guimê comanda o TVZ Ao Vivo desta segunda-feira, dia 16 de janeiro, no Multishow .



Com muito improviso, ele apresenta seus clipes favoritos e conta com a participação da sua noiva, a cantora Lexa, no programa. Juntos, eles participam de brincadeiras e comentam fatos raros de suas vidas.



Ainda durante o programa, por meio de vídeos, Guimê bate um papo com os amigos Marcelo D2, Catra e Emicida. A interação com o público nas redes sociais do canal é através da hashtag #McGuimêNoTVZ.























