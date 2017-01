Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

BBC Earth mostra especial sobre segredos do crescimento e do envelhecimento

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 44 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 16:41 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23415 | Redação





BBC Earth mostra especial sobre segredos do crescimento e do envelhecimento (Divulgação) BBC Earth mostra especial sobre segredos do crescimento e do envelhecimento (Divulgação)

As transformações que acontecem nos seres humanos desde o encontro do espermatozoide com o óvulo até a vida adulta são apresentadas na programação Os Segredos: quem você é e quem você vai se tornar , apresentada pelo canal BBC Earth no próximo domingo, dia 22 de janeiro, a partir das 19h44, até às 11h59 de segunda-feira, dia 23.



A série de documentários faz parte do Especial Ano Novo Saudável que vai ao ar todos os domingos de janeiro.



Na concepção, todas as cargas genéticas e hormonais recebidas dos pais são fundamentais para o desenvolvimento da criança não apenas no útero, mas muito depois do seu nascimento.



Estas transformações serão apresentadas de maneira detalhada em imagens gravadas com equipamentos de última geração nos três programas da série 9 Months that Made You (9 Meses Que Geraram Você) e no especial Secret Life of Babies (O segredo dos bebês).



Em dois episódios, a série Secret Life of Growing Up (Os segredos do crescimento) mostra as mudanças da adolescência e a busca pela qualidade de vida na terceira idade. As transformações que acontecem nos seres humanos desde o encontro do espermatozoide com o óvulo até a vida adulta são apresentadas na programação, apresentada pelo canalno próximo domingo, dia 22 de janeiro, a partir das 19h44, até às 11h59 de segunda-feira, dia 23.A série de documentários faz parte doque vai ao ar todos os domingos de janeiro.Na concepção, todas as cargas genéticas e hormonais recebidas dos pais são fundamentais para o desenvolvimento da criança não apenas no útero, mas muito depois do seu nascimento.Estas transformações serão apresentadas de maneira detalhada em imagens gravadas com equipamentos de última geração nos três programas da série(9 Meses Que Geraram Você) e no especial(O segredo dos bebês).Em dois episódios, a série(Os segredos do crescimento) mostra as mudanças da adolescência e a busca pela qualidade de vida na terceira idade.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído