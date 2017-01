Você está lendo um tópico

Discovery Turbo exibe o "Especial Dia do Fusca"

Discovery Turbo exibe o "Especial Dia do Fusca" (Divulgação) Discovery Turbo exibe o "Especial Dia do Fusca" (Divulgação)

Joaninha, Bolha, Corcunda, Besouro, Beetle, Fusqueta, Fuscão Bala: o mais simpático e cultuado entre os carros compactos vira estrela no Discovery Turbo com o Especial Dia do Fusca .



No ar a partir das 19h20 desta sexta-feira, 20 de janeiro, a programação temática celebra o dia nacional do modelo e reúne três atrações – episódios de séries que trazem o Fusca no centro da ação e enaltecem o design de curvas inconfundíveis e as características peculiares que fazem dele um marco da indústria digno de homenagem.



Em busca de carros clássicos (Chasing Classic Cars) inicia a programação às 19h20, seguida de Viciado em motores (Engine Addict With Jimmy De Ville), às 19h40, e Relíquias sobre rodas (Classic Car Rescue) fecha o especial às 20h25.



Na série Em busca de carros clássicos , Wayne Carini garimpa, restaura e vende carros em feiras e leilões pelo mundo afora. No episódio do Especial Dia do Fusca , Wayne leva um raro Beetle 1946 para um leilão em Greenwich – o curioso é que o carro é tão difícil de se encontrar, que Wayne nem imagina o preço que a fixar. Mas, antes da venda, o motor e carburador precisam de reparos que serão feitos por Roger Barr, o mecânico de confiança que acumula mais de cinco décadas de experiência. Ao final do episódio, um Fusca 1979 conversível aparece como dica vinda de um amigo do pai de Wayne.



Jimmy de Ville é um engenheiro com uma obsessão: transformar motores de combustão icônicos em invenções dignas de almanaque. Na série Viciado em motores , ele viaja o mundo atrás de veículos que o ajudem a criar máquinas capazes de vencer tarefas hercúleas.



O episódio do Especial Dia do Fusca vem ao Brasil. Em Curitiba, Jimmy encontra Yel Feu – o oficial aposentado da Polícia Federal que é fanático por Fuscas e tem cinco deles na garagem. Idealizado para uma manutenção barata e fácil, o motor do Fusca é peculiar, compacto e resistente – o que explica por que, passados vinte anos desde que a produção foi interrompida, ainda há Fuscas rodando por todo Brasil.



Fechando a programação, Bernie Fineman e Mario Pacione apresentam o episódio de Relíquias sobre rodas e se dedicam à difícil tarefa de devolver o lustro de um Fusca que permaneceu negligenciado por anos. Bernie é mecânico e Mario é o responsável pelas finanças – os dois compartilham da paixão por modelos clássicos e ficaram conhecidos por resgatar carros de ferros-velhos e sucatas. A dupla trabalha com prazo curto e orçamento apertado para restaurar o Fusca em más condições, deixando o carro novo em folha. Durante o processo, eles revelam curiosidades sobre o modelo.























