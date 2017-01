Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Canal jovem Yeeah! anuncia novidades na programação para 2017

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 54 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 17:01 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23415 | Redação





Canal jovem Yeeah! anuncia novidades na programação para 2017 (Divulgação) Canal jovem Yeeah! anuncia novidades na programação para 2017 (Divulgação)

O canal de televisão por assinatura Yeeah! anunciou parte das novidades de sua grade de programação para 2017.



Uma das novidades é a estréia do tão aguardado Yeeah! PIX que terá apresentação do mais novo contratado Leandro Martins . A atração mostrará matérias de cultura pop e geek em boletins durante a programação e uma edição diária com os principais fatos do dia, no horário nobre, sempre às 21h.



Outro destaque é a estréia da animação Juventude Perigosa . Joe e seu chefe inauguram a nova loja de discos de rock 'n roll na galeria da cidade. Só não vale chamar os caras de "hipster" que vai dar treta. A animação está prevista para ser exibida às 21h30.



O canal exibirá ainda novos episódios do Videoclassics , que mostra os sucessos de todos os tempos no comando do VJ Marco Ferrari. A atração vai ao ar aos sábados, às 22h30.



Já no Subterrâneo será abordado o mundo underground da música, arte, esporte e cultura urbana, um mix de novidades invadem a tela. Estréia prevista para meados do primeiro semestre. O canal de televisão por assinaturaanunciou parte das novidades de sua grade de programação para 2017.Uma das novidades é a estréia do tão aguardadoque terá apresentação do mais novo contratado. A atração mostrará matérias de cultura pop eem boletins durante a programação e uma edição diária com os principais fatos do dia, no horário nobre, sempre às 21h.Outro destaque é a estréia da animação. Joe e seu chefe inauguram a nova loja de discos de rock 'n roll na galeria da cidade. Só não vale chamar os caras de "hipster" que vai dar treta. A animação está prevista para ser exibida às 21h30.O canal exibirá ainda novos episódios do, que mostra os sucessos de todos os tempos no comando do VJ Marco Ferrari. A atração vai ao ar aos sábados, às 22h30.Já noserá abordado o mundoda música, arte, esporte e cultura urbana, um mix de novidades invadem a tela. Estréia prevista para meados do primeiro semestre.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído