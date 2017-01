Você está lendo um tópico

Documentário sobre Trump é destaque na sessão Philos, do Mais Globosat

O canal de televisão por assinatura Mais Globosat exibe nesta sexta-feira, dia 20 de janeiro, a partir das 13h, na sessão Philos o documentário " Michael Moore in Trumpland ". A produção será exibida no dia de posse de Donald Trump nos Estados Unidos.



No documentário, o diretor americano Michael Moore vai até Wilmington, cidade favorável a Trump, para falar do então candidato à presidência. Conhecido por sua postura crítica, Moore questiona ideias liberais, fala de preconceito e até que ponto algumas políticas cabem ao Estado ou ao indivíduo controlar.























