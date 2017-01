Você está lendo um tópico

Televisão

Globo cancela novela de Antônio Calmon

A novela, preparada para a faixa das 19h, marcaria o retorno de Antônio Calmon, mas teve seus primeiros capítulos reprovados pela emissora. O veterano dividia com Guilherme Vasconcellos a autoria da trama, que giraria em torno de um homem poderoso. Segundo Daniel Castro, o protagonista teria o apelido de Barba Azul porque teve muitas mulheres e todas sumiram sem deixar rastros.





Foto: Divulgação/Memória Globo



O mais recente trabalho de Calmon na TV foi a série Na Forma da Lei, exibida em 2010. Já em novelas, seu último projeto executado pela emissora foi Três Irmãs, exibida entre 2008 e 2009.



