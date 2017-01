Você está lendo um tópico

Ex-"Bom Dia & Cia", Yudi Tamashiro ganha novo programa de TV

Sem programa na televisão desde o ano de 2012, quando deixou de vez as atrações infantis do SBT, como o “Bom Dia & Cia” e o “Sábado Animado”, além de outros especiais como o “Dia no Parque”, “Cantando no SBT”, etc, Yudi Tamashiro está de volta.

Ele voltará às telinhas a partir do dia 21 de janeiro, quando irá apresentar o programa “Falo Memo”, na emissora Rede Brasil de Televisão. Ao falar sobre essa novidade em entrevista, ele relembrou o público dos infantis e falou sobre as suas expectativas



“Quero dar seguimento ao meu trabalho, o meu público do Bom Dia hoje esta com 17, 18 anos e acredito que essa faixa de idade está carente de programação para jovem. Quero resgatar esse público que acompanhou sempre o meu trabalho e ficou órfão de programação”, disse.



O “Falo Mesmo” vai ao ar todo sábado às 19:30 horas pela Rede Brasil de Televisão.







