Óleo de Palma: Nutella causa câncer? Veja outros produtos com o óleo de Palma

Depois que a Nutella, marca mais conhecida de creme de avelã, defendeu o uso do óleo de Palma na composição do produto, em uma campanha publicitária lançada na última semana, a discussão em torno do potencial cancerígeno da substância voltou ao debate público. Em maio do ano passado, a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA, em inglês) divulgou um estudo no qual indicava que o óleo de Palma teria um contaminante (glycidyl fatty acid esters, ou GE) em sua composição capaz de induzir ao câncer quanto refinado a temperaturas acima de 200ºC.



Da mesma forma, a Organização Mundial da Saúde, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e a Food and Drug Administration (entidade norte-americana similar à Anvisa no Brasil) também não lançaram recomendações para banir o uso da substância na alimentação.



Como resposta, a fabricante Ferrero defendeu que o óleo de palma seria o “ingrediente mais adequado para proporcionar a Nutella uma suavidade perfeita, garantindo a sua cremosidade especial e, sobretudo, evitando o processo de hidrogenação que produziria gorduras trans prejudiciais à saúde.”



Em relação aos outros óleos que poderiam substituir na composição do produto, como o óleo de girassol, a campanha informa que o óleo de palma tem uma oxidação superior, o que garante o sabor único da Nutella ao longo de todo o período de validade.



Onde mais tem óleo de palma?



O óleo de palma está presente na maioria dos produtos industrializados, mas nos rótulos é identificado apenas como “óleo vegetal”. Na indústria cosmética, o mesmo óleo recebe o nome de “palmitato de sódio” ou “sodium palm kerenelate”.



Pipoca de micro-ondas



Chocolate em barra



Batata-frita feita industrialmente



Sopas instantâneas



Sorvetes de massa



Molhos prontos para saladas



Queijos



Macarrão instantâneo



Refeições congeladas, como pizzas prontas



Margarinas



