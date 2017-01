Você está lendo um tópico

Março: Nova série da TNT traz drama político sobre Hugo Chaves

Em março, a TNT estreia a série inédita " Hugo Chaves: O Comandante ". A série conta a história de um dos líderes políticos mais controversos das últimas décadas na América Latina. Ambição, poder e paixão, marcam os fatos mais importantes da trajetória de Hugo Chávez nessa superprodução da Sony.



A série não é proposta como uma biografia, mas como um drama político e humano inspirado em fatos surpreendentes. Combinado com histórias e universos de ficção, com doses de romance, espionagem, traição e heroísmo, a série tem pano de fundo a luta pela poder em um fogo cruzado das ambições.



Hugo Chaves é interpretado pelo ator colombiano Andrés Parra, que se destacou como protagonista na série "Escobar, El patron del mal". A produção é da Sony Pictures Television tem 60 episódios, mais de 600 atores e foi filmado com qualidade cinematográfica.



