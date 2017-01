Você está lendo um tópico

Repórter da Globo é agredida em transmissão ao vivo sobre rebelião

A repórter da TV Globo Minas, Larissa Carvalho, fazia uma transmissão ao vivo na GloboNews sobre uma rebelião no Presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte quando uma familiar de preso se aproximou e a empurrou violentamente ao chão. A violência ocorreu por volta da meia-noite desta terça-feira, 17, e agressora foi detida logo em seguida.







A jornalista relatava a situação do motim e a superlotação da penitenciária quando começou uma gritaria entre os parentes dos presos, que estavam próximos do local onde ocorria a transmissão.



Após a agressão, a polícia isolou a área e a repórter continuou a transmissão para o canal de notícias. "Está tudo bem. Foi um susto, mas está tudo bem”, disse a jornalista ao responder o apresentador sobre seu estado. A repórter também explicou que os familiares estavam revoltados, pois não concordavam com a informação cedida pela Polícia Militar e repetida por ela de que não haviam feridos na rebelião.



Larissa Carvalho sofreu ferimento leve no braço direito e registrou uma ocorrência policial na delegacia de plantão de Ribeirão das Neves.



Assista ao momento da agressão:





Veja o momento que a repórter retoma a transmissão, após ser agredida:





