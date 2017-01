Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Multishow estreia série em seu canal de música no Youtube

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 65 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 14:46 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23429 | Redação





Multishow estreia série em seu canal de música no Youtube (Divulgação) Multishow estreia série em seu canal de música no Youtube (Divulgação)

“ Versus – Batalha Musical ” é o nome da primeira série do canal ‘ Música Multishow ’ no Youtube (https://www.youtube.com/multishow).



Em oito episódios, publicados nas quartas-feiras, às 11h, Caíque Nogueira e Mariana Cerrone comandam uma game show que mistura música, humor e assuntos da atualidade com convidados especiais.



Na estreia, dia 18 de janeiro, a batalha é entre Ludmilla e Buchecha . Eles se divertem com brincadeiras de mímica e fazem revelações. Ao longo dos episódios, estão confirmados nomes como Arthur Aguiar, Dilsinho, Ferrugem, Lua Blanco, Manu Gavassi e Mika. ” é o nome da primeira série do canal ‘’ no Youtube (https://www.youtube.com/multishow).Em oito episódios, publicados nas quartas-feiras, às 11h, Caíque Nogueira e Mariana Cerrone comandam uma game show que mistura música, humor e assuntos da atualidade com convidados especiais.Na estreia, dia 18 de janeiro, a batalha é entre. Eles se divertem com brincadeiras de mímica e fazem revelações. Ao longo dos episódios, estão confirmados nomes como Arthur Aguiar, Dilsinho, Ferrugem, Lua Blanco, Manu Gavassi e Mika.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído