FOX anuncia acordo para seriado original com Gael García Bernal

A FOX Networks Group Latin America anunciou nesta semana o fechamento de um acordo de produção com Corriente del Golfo, que tem como sócio produtor Gael García Bernal , para a nova produção original premium do Grupo, “ Aquí en la tierra ” (o nome em português será definido no futuro), cujas gravações terão início no primeiro semestre de 2017.



Baseada em uma ideia original de Gael García Bernal e Kyzza Terrazas, “ Aquí en la tierra ” gira em torno dos crimes e segredos de uma das famílias mais influentes do México. García Bernal não apenas terá uma participação especial como ator como também será o diretor em um episódio nesta nova série dramática que contará com locações na Cidade do México, Patagônia Argentina e Canadá, e tem estreia no Brasil e em toda América Latina prevista para 2018.



Composta por oito episódios de uma hora de duração " Aquí en la tierra " introduz o lado mais obscuro da política para contar a história de dois jovens provenientes de lados opostos da sociedade e que tiveram seus caminhos cruzados na infância. O primeiro é de origem humilde, o segundo nasceu em uma família poderosa; ambos vivem em meio a excessos e impunidade e devem lutar para encontrar seu lugar no mundo, lidando com assassinatos, luxúria, e lutas pelo poder.























