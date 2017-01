Você está lendo um tópico

FOX estreia nova temporada de Prison Break na mesma noite que nos EUA

O canal de televisão por assinatura FOX já definiu a data de estreia da nova temporada do seriado Prison Break .



A produção retorna ao ar na terça-feira, dia 4 de abril, na mesma noite que vai ao ar nos Estados Unidos. O horário de exibição será definido em breve.



A série é protagonizada por Dominic Purcell e Wentworth Miller como os irmãos Lincoln Burrows e Michael Scofield.























