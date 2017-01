Você está lendo um tópico

American Horror Story garante mais duas novas temporadas

O FX Networks confirmou duas temporadas adicionais de American Horror Story , acrescentando uma oitava e uma nona temporada a sétima entrega já anunciada, anunciou John Landgraf, CEO do FX Networks e FX Productions.



A série co-criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk, premiada com Prêmios Emmy, Globos de Ouro concedidos pelo American Film Institute, regressrá no FX em 2017 com uma sétima entrega.



" American Horror Story, que iniciou a revolução moderna das séries limitadas − como comprova a entrega mais recente, "Roanoke" − segue tão vital como quando "Murder House" impactou ao público há seis anos ", disse Landgraf. " Cada novo capítulo é um acontecimento cultural, que assombra por cada novo giro que sé dá no visual, o estilo, o elenco e a trama. Estamos encantados pelo fato de Ryan Murphy, Brad Falchuk e toda equipe criativa contiuar produzindo a pioneira e célebre série nos anos que estão por vir ". confirmou duas temporadas adicionais de, acrescentando uma oitava e uma nona temporada a sétima entrega já anunciada, anunciou John Landgraf, CEO do FX Networks e FX Productions.A série co-criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk, premiada com Prêmios Emmy, Globos de Ouro concedidos pelo American Film Institute, regressrá noem 2017 com uma sétima entrega.", disse Landgraf. "".























