Saga completa de Star Wars será exibida pela primeira vez na TV paga em sequência

Os fãs de Star Wars podem agendar o cosplay para os dias 21 e 22 de janeiro. É que, durante o próximo fim de semana, o canal Telecine Pipoca vai exibir pela primeira vez na TV todos os sete filmes da saga que arrebatou uma legião de fãs por todo o mundo.



A maratona será dividida em duas partes: a primeira, que vai ao ar no sábado, a partir das 10h, reúne Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma, Star Wars: Episódio II - Ataque dos Clones e Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith. No dia seguinte, a partir das 10h15, o canal apresenta Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança, Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca, Star Wars: Episódio VI - O Retorno de Jedi e Star Wars: O Despertar da Força. Todos os sete títulos podem ser vistos a qualquer momento no Telecine Play.



Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma abre o especial, às 10h. No primeiro filme da segunda trilogia, lançado em 1999, Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) e seu mentor, o guerreiro Jedi Qui-Gon Jinn (Liam Neeson), embarcam em uma perigosa aventura na tentativa de salvar o planeta das garras de Darth Sidious (Ian McDiarmid). Durante a viagem, eles conhecem um habilidoso menino e decidem treiná-lo para se tornar um Jedi. Mas o tempo irá revelar que as coisas nem sempre são o que aparentam ser.



Em seguida, às 12h30, vai ao ar Star Wars: Episódio II - Ataque dos Clones . Dez anos após a tentativa frustrada de invasão do planeta Naboo, Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), Anakin Skywalker (Hayden Christensen) e Padmé Amidala (Natalie Portman) estão juntos novamente. Os dois cavaleiros Jedi são designados para proteger a senadora Padmé que vem sendo ameaçada por facções separatistas. Com o passar do tempo surge um romance proibido entre Anakin e Amidala, já que os cavaleiros Jedi não têm permissão para se apaixonarem.



Às 15h, é a vez de Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith ser exibido. As Guerras Clônicas estão em pleno andamento e as diferenças entre o Conselho Jedi e o Chanceler Palpatine (Ian McDiarmid) aumentam cada vez mais. Anakin Skywalker (Hayden Christensen) mantém um elo de lealdade com Palpatine, ao mesmo tempo em que luta para que seu casamento com Padmé Amidala (Natalie Portman) não seja afetado pela situação. Seduzido por promessas de poder, Anakin se aproxima cada vez mais de Darth Sidious (Ian McDiarmid) até se tornar o temível Darth Vader. Juntos, eles tramam um plano para aniquilar de uma vez por todas os cavaleiros Jedi.



No domingo, o especial recomeça, às 10h15, com Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança vai ao ar. No primeiro filme da franquia, lançado em 1977, Luke Skywalker (Mark Hammil) se une ao cavaleiro Jedi Obi-Wan Kenobi (Alec Guiness), ao mercenário Hans Solo (Harrison Ford) e dois robôs para salvar o universo da Estrela da Morte, uma gigantesca estação espacial com capacidade para destruir um planeta. Ao mesmo tempo, precisa salvar a princesa Leia Organa (Carrie Fisher) das garras do terrível Darth Vader (David Prowse).



Logo depois, às 12h35, Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca , segundo filme da franquia, traz as forças imperais comandadas por Darth Vader (David Prowse) em guerra contra os membros da resistência, para tentar capturar Luke Skywalker (Mark Hamill). Enquanto isso, Luke tenta encontrar o Mestre Yoda, que poderá treina-lo para ser um cavaleiro Jedi.



Às 14h55, vai ao ar Star Wars: Episódio VI - O Retorno de Jedi . Luke Skywalker (Mark Hamill) liberta Hans Solo (Harrison Ford) e a princesa Leia (Carrie Fisher) das mãos de Jaba, o pior bandido das galáxias, enquanto o imperador (Ian McDiarmid) está supervisionando a construção de uma nova Estrela da Morte. Mas Luke só se tornará um cavaleiro Jedi quando destruir Darth Vader, que ainda pretende atraí-lo para o lado negro da "Força". No entanto, a luta entre os dois vai revelar um inesperado segredo.



Só fatou Rogue One, entre os Episódios III e IV.



Rogue One, conta a história dos rebeldes que roubaram os plano da Estrela da Morte.





