presidente da AT&T demonstra confiança na aprovação Time Warner

Segundo Stephenson, a fusão das duas empresas é uma consolidação vertical, que não muda a competição nos segmentos específicos.





O presidente da AT&T, Randall Stephenson, disse hoje, 17, estar confiante que as agências reguladoras norte-americanas aprovem a compra da Time Warner. Ele participa do Fórum Econômico Mundial, que se realiza em Davos, na Suiça.

“Essa é uma clássica fusão vertical. Isso significa que o ecossistema de telecom e o ecossistema competitivo de média e entretenimento ficarão exatamente os mesmos depois da aquisição”, afirmou. Para ele não teria qualquer sentido se desvencilhar da rede CNN como uma das medidas para obter a autorização do negócio.

Stephenson voltou a afirmar que no encontro que teve com o presidente dos Estados Unidos, Ronald Trump, na semana passada, a fusão não foi comentada. Segundo ele, o assunto foi a reforma fiscal que o presidente pretende fazer.

Verizon

A concorrente Verizon, por sua vez, admitiu também hoje, 17, que está interessada em adquirir empresas de TV a cabo, para poder se preparar melhor para a 5G. ( com agências).



