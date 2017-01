Você está lendo um tópico

CBF libera transmissão do amistoso Brasil x Colômbia; RedeTV!, Rede Vida, Band

Na quarta-feira, 25 de janeiro, feriado em São Paulo, acontece o “Jogo da amizade” entre Brasil X Colômbia, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.



Como o jogo não está no calendário de partidas oficiais da Seleção Brasileira em 2017, onde o contrato de exclusividade pertence a Globo, a CBF permitirá que todas as emissoras de televisão do país – entre canais abertos e fechados – exibam a partida.



O amistoso é chamado de jogo da amizade, pois irá arrecadar fundos para as famílias das vítimas da tragédia com o avião da Chapecoense.



Na TV Aberta, além da Globo, quem já confirmou a exibição do jogo é a RedeTV!, a emissora abrirá a transmissão às 21h30, que contará com a narração do experiente Silvio Luiz. A Band já monta sua equipe para o evento. A Rede Vida também confirmou ao Portal 4 que fará a transmissão da partida.



Na TV Fechada SporTV, Esporte Interativo, ESPN e FOX Sports já garantiram que vão transmitir a partida.



