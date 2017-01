Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

TV Brasil transmite semifinais e decisão da Copa Banco do Brasil de Vôlei Masculino 2017

A TV Brasil apresenta, ao vivo, para todo o país, nesta quinta (19/1), as emoções das semifinais da Copa Banco do Brasil de Vôlei Masculino 2017 direto de Campinas (SP) onde as partidas decisivas do torneio são disputadas.



A decisão do campeonato será no sábado (21/1) com a cobertura da TV Brasil. A emissora é a única na televisão aberta a transmitir os jogos da competição. A Copa Banco do Brasil de Vôlei Masculino 2017 reúne as sete equipes com melhor classificação na tabela do turno da Superliga.



No primeiro jogo da noite desta quinta (19/1), às 19h, Felipe Rangel narra a semifinal entre Vôlei Brasil Kirin (SP) e Funvic Taubaté (SP) com os comentários de Maíra de Assis. As reportagens ficam por conta de William Douglas no Ginásio Taquaral em Campinas.



Mais tarde, às 21h30, o atual campeão Sada Cruzeiro Vôlei (MG) enfrenta o Sesi (SP) no mesmo ginásio. Dirigido pelo argentino Marcelo Mendez, o time mineiro também venceu a última edição da Superliga e o Campeonato Mundial de Clubes.



A partida contra a equipe paulista terá a narração de Carlos Borges. O ex-jogador Fernandão, medalha de prata com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de 1984 em Los Angeles, comenta a partida enquanto William Douglas traz as notícias da quadra.



Os vencedores definem o título na tarde do sábado (21/1) às 15h30 com transmissão ao vivo da TV Brasil. A final será narrada por Carlos Borges. Maíra de Assis comenta a decisão e William Douglas faz as reportagens no ginásio.























