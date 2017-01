Esporte Interativo transmite três jogos da Florida Cup ao vivo

Você está lendo um tópico

A Florida Cup chega em sua reta final nesta semana e o Esporte Interativo transmitirá, ao vivo, jogos da fase Playoff do torneio amistoso de pré-temporada.



Quinta-feira, dia 19 de janeiro, é dia de estreia no comando técnico do Tricolor Paulista, já que Rogério Ceni faz sua primeira partida como treinador do São Paulo. O primeiro desafio é contra um grande rival sulamericano, o River Plate-ARG. A partida começa às 21h30, no Esporte Interativo.



No sábado (21/1), o EI mostra todas as emoções da disputa do terceiro lugar, às 18h15 e da final da Florida Cup, a partir das 21h, no Esporte Interativo. Na decisão – o confronto ainda não está definido - pode ter um clássico paulista, um duelo entre Rio x São Paulo, ou brasileiros contra argentinos.



Confira as transmissões ao vivo desta semana:



São Paulo x River Plate

Quinta-Feira, 19 de Janeiro, às 21h30 - Parabólica/ EI



Disputa do 3° lugar

Sábado, 21 de Janeiro, às 18h15 – Parabólica/ EI



Final

