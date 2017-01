Você está lendo um tópico

BBB17: Diplomata é o segundo participante revelado pela emissora

Rômulo , 39 anos, é diplomata e se define como uma pessoa paciente e também “transparente”. Mas, diante de uma situação de preconceito ou intolerância, o goiano não garante diplomacia: “ Sempre reajo, seja comigo ou com outras pessoas ”.



Para ele, a motivação maior para entrar no programa é testar seus limites. “ Acho que é uma situação que nos leva aos extremos e gosto de desafios ”. Ele garante que vai lutar pelo prêmio de R$1,5 milhão mas só até “ o ponto que sua dignidade e seus valores permitirem ”.



O ' BBB17 ', que estreia no próximo dia 23, tem direção-geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. O programa vai ao ar de segunda a sábado logo após ‘A Lei do amor’ e aos domingos, após o 'Fantástico'. , 39 anos, é diplomata e se define como uma pessoa paciente e também “transparente”. Mas, diante de uma situação de preconceito ou intolerância, o goiano não garante diplomacia: “”.Para ele, a motivação maior para entrar no programa é testar seus limites. “”. Ele garante que vai lutar pelo prêmio de R$1,5 milhão mas só até “”.O '', que estreia no próximo dia 23, tem direção-geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. O programa vai ao ar de segunda a sábado logo após ‘A Lei do amor’ e aos domingos, após o 'Fantástico'.























