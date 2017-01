Você está lendo um tópico

Televisão

Esporte Interativo comemora 10 anos com nova programação

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 108 visitas.





FERA-SP em Hoje, 15:44



anos | Ago 2012 | Mensagens: 236 | São Paulo - SP













O Esporte Interativo, canal de esportes da TV paga e aberta, comemora, no próximo dia 20 de janeiro, 10 anos de existência. A nova grade do canal deve estrear nos próximos dias.



De acordo com as informações do jornalista Flávio Ricco, do “UOL”, o lançamento da nova programação deve ficar para o dia 30. André Henning e Mauro Beting estão encarregados de mostrar o novo estúdio do canal esportivo, em São Paulo, no dia do aniversário.



O programa “Mais 90” será apresentado da capital paulista.





Fonte: Esporte Interativo comemora 10 anos com nova programaçãoO Esporte Interativo, canal de esportes da TV paga e aberta, comemora, no próximo dia 20 de janeiro, 10 anos de existência. A nova grade do canal deve estrear nos próximos dias.De acordo com as informações do jornalista Flávio Ricco, do “UOL”, o lançamento da nova programação deve ficar para o dia 30. André Henning e Mauro Beting estão encarregados de mostrar o novo estúdio do canal esportivo, em São Paulo, no dia do aniversário.O programa “Mais 90” será apresentado da capital paulista.Fonte: https://portal4.wordpress.com/2017/01/18/esporte...nova-programacao/











paulo motta em Hoje, 16:51



anos | Jul 2014 | Mensagens: 191 | São Paulo - SP



Esse canal até agora não demonstrou para que veio, pois além de não transmitir partidas de campeonatos nacionais e regionais relevantes, com apresentadores/locutores péssimos como pro exemplo André Henning que só tem emprego garantido por influencia de seu pai (Hermano Henning), os programas são 99,9% dedicados para os clubes do rio, referente aos principais campeonatos internacionais que detém os direitos de transmissão, prioriza as transmissões de jogos importantes de campeonatos internacionais para o EI Max que é pago, para o canal aberto ficam as reprises de jogos, muitos destes já transmitidos ao vivo pela Band, e os tradicionais programas ridículos e lutas de UFC que são um verdadeiro lixo e que duvido que seja transmitido pelo EI MAX, por mim o EI poderia fechar que não fará falta nenhuma pois acho sua programação um lixo.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído