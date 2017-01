Você está lendo um tópico

#BBB17: Blogueira é a terceira escolhida para o programa

Roberta é blogueira e micro-empresária. A mineira de Caxambu tem 21 anos e acredita que o BBB 17 vai mudar sua vida.



Mas não se trata apenas do prêmio de R$1,5 milhão: “ Com o Big Brother, poderei ter representatividade, investir na minha carreira e fazer tudo o que minha mãe quiser ”, afirma a estudante de Serviço Social que também trabalha em um salão de beleza. Alegre e engraçada, ela acredita nas “amizades verdadeiras” dentro da casa, mas não quer se apaixonar. “ Estou pedindo a Deus para que isso não aconteça ”, garante. Roberta sabe que a disputa não será fácil e diz que está disposta a ir até o limite na competição.



