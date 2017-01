Você está lendo um tópico

Tv Gazeta: "Programa Mulheres" passa pela sua melhor fase

Uma senhora telespectadora na casa de 75 anos, nem ela sabe em que década nasceu a Tia da TV Gazeta interpretada pelo ator Guilherme Uzeda deu um frescor ao ‘’Mulheres’’ do canal 11.



De paraquedas ela caiu no programa mais longínquo da história da TV, e conquistou o seu espaço, afinal, o ‘’Mulheres’’ completou em 2016 a marca de 36 anos levando prestação de serviço, culinária, pautas médicas, comportamento e claro fofocas. Fazendo dupla com jornalistas, renomados como o José Armando Vanucci (o príncipe número 2 da emissora) a Tia sempre tem uma piada na ponta da língua, seja com a apresentadora Regiane Tapías (Eliane) ou com a titular Cátia Fonseca (Carla).



Nesta semana, durante a culinária, a senhora surgiu do nada debaixo da bancada imitando a voz de um boneco, o estúdio e o público foram ao riso. Doeu a barriga de tanto rir. É gratificante ler que dezenas de pessoas estão saindo da depressão graças às loucuras da ‘senhora’ que troca nomes, procura um namorado no ar, um plano de saúde com cobertura internacional e não deixa uma oportunidade passar em branco, ela discaradamente paquera o chefe dos motoristas da TV, o famoso Nunes, o Zelito e quase todos que pisam no palco.



Regiane Tapías em substituição as férias de Cátia Fonseca segura o programa de 3h40 no ar com maestria. A direção precisa e firme do Oscimar de Castro coloca o programa como uma das melhores opções para quem quer aprender um bom artesanato com o Darghan, receitas deliciosas com os melhores chefes de cozinha com receitas fáceis e gostosas. O ”Mulheres” sempre está em processo de renovação com quadros e propostas diferentes e novidades estão sendo preparadas para este ano. É claro, que teremos a Tia aprontando muito para a alegria de milhares de senhoras. Ai que amor!.





