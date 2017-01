Você está lendo um tópico

#BBB17: Modelo mineira é a quinta a formar o time da casa

Mayara , 26 anos, já está acostumada a morar sozinha e dividir a casa com tantos brothers não será tarefa fácil para a mineira de Lagoa Santa.



Por outro lado, se relacionar com pessoas tão diferentes será a parte mais fácil. “ Você sempre acaba encontrando algo em comum, alguma afinidade ”, garante. Modelo e bacharel em Direito, ela acredita que seu condicionamento físico irá ajudar nas provas. “ Minha resistência é muito boa, terei facilidade ”. Ela garante que adora ser desafiada e isso a motivou a entrar no BBB. Sobre relacionamentos dentro da casa, ela está completamente aberta: “ O que tiver que rolar, vai rolar ”.



O ' BBB17 ', que estreia no próximo dia 23, tem direção-geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. O programa vai ao ar de segunda a sábado logo após 'A Lei do amor' e aos domingos, após o 'Fantástico'.























