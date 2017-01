Você está lendo um tópico

ESPN confirma que não transmitirá a Copa do Brasil em 2017

Seu único torneio nacional de futebol profissional - a emissora tem boa tradição em torneios de base -, a ESPN Brasil confirmou que não transmitirá a Copa do Brasil a neste ano de 2017.



A confirmação foi feita após contato da reportagem do NaTelinha. Com isso, apenas SporTV e Fox Sports farão a cobertura na TV paga. Na aberta, a Globo segue com os direitos exclusivos.



Em nota, a ESPN Brasil diz que a decisão se deu por "questões estratégicas". "O canal reforça seu posicionamento de entregar ao fã do esporte a mais ampla variedade na programação esportiva, com transmissões das principais ligas americanas, o melhor do futebol internacional, tênis e esportes radicais", completa o documento.



"Referência pela credibilidade de seu jornalismo, a ESPN segue investindo na apuração e análises das mais diversas modalidades esportivas", finaliza a posição.



Segundo informações obtidas pelo NaTelinha, a saída se deu por conta da valorização da Copa do Brasil. O SporTV, dono dos direitos na TV fechada, pediu muito dinheiro pela renovação do sub-licenciamento, e a ESPN não teve como cobrir financeiramente.



O Fox Sports continuará no evento por meio de troca de competições. Em 2013, a Fox cedeu a Copa Libertadores e a Sul-Americana para o SporTV. Em contrapartida, o "canal campeão" enviou a Copa do Brasil, os Jogos Olímpicos e o direito de exibir um VT do Campeonato Brasileiro por rodada. Com este "toma lá, dá cá", a emissora do grupo midiático de Rupert Murdoch segue no jogo.



A ESPN transmitia a Copa do Brasil desde 2009, sempre em esquema de sub-licenciamento. O foco no canal agora será de vez nos torneios internacionais - a ESPN tem a exclusividade no Campeonato Inglês, por exemplo.



