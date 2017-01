Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

#BBB17: Comerciante tímido é o oitavo a entrar no progama

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 89 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 17:18 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23445 | Redação





#BBB17: Comerciante tímido é o oitavo a entrar no progama (Divulgação) #BBB17: Comerciante tímido é o oitavo a entrar no progama (Divulgação)

O alagoano Luiz Felipe , 28 anos, prefere não contar com a sorte. Ele acredita que determinação será o seu trunfo dentro da casa.



Modelo e empresário, ele acredita que o BBB poderá impulsionar sua carreira, mas ainda não fez grandes planos, caso ganhe o prêmio: “ A primeira coisa seria comprar minha casa, pagar as contas e só depois verei qual será o outro passo ”. Sobre romances, Luiz Felipe alerta que está disposto a se relacionar com alguém no jogo. “ Se apaixonar é um sentimento que não escolhemos ”.



Sobre a convivência com pessoas tão diferentes, o comerciante avisa: “ Entender as diferenças e aceitá-las é o melhor caminho ”.



O 'BBB17', que estreia no próximo dia 23, tem direção-geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. O programa vai ao ar de segunda a sábado logo após ‘A Lei do amor’ e aos domingos, após o 'Fantástico'. O alagoano, 28 anos, prefere não contar com a sorte. Ele acredita que determinação será o seu trunfo dentro da casa.Modelo e empresário, ele acredita que o BBB poderá impulsionar sua carreira, mas ainda não fez grandes planos, caso ganhe o prêmio: “”. Sobre romances, Luiz Felipe alerta que está disposto a se relacionar com alguém no jogo. “”.Sobre a convivência com pessoas tão diferentes, o comerciante avisa: “”.O 'BBB17', que estreia no próximo dia 23, tem direção-geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. O programa vai ao ar de segunda a sábado logo após ‘A Lei do amor’ e aos domingos, após o 'Fantástico'.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído