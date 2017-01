Você está lendo um tópico

#BBB17: Aposenta gaúcha também tem espaço na competição

A aposentada Ieda , 70 anos, de Canoas, no Rio Grande do Sul, sempre gostou de assistir ao ‘Big Brother Brasil’ mas, para ela, participar do BBB 17 será uma etapa de autoconhecimento e teste dos seus próprios limites.



Mãe de quatro filhos, a gaúcha pretende ajudar a família, caso conquiste o prêmio final. Para que isso aconteça, Ieda planeja “ jogar limpo e ser transparente, mas com os olhos bem abertos, atenta a tudo que possa acontecer ”. Conviver com pessoas tão diferentes não será um problema: “ A diferença está naquilo que você quer ver ”, diz.



O 'BBB17', que estreia no próximo dia 23, tem direção-geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. O programa vai ao ar de segunda a sábado logo após 'A Lei do amor' e aos domingos, após o 'Fantástico'.























