Game of Thrones | Ator será substituído na sétima temporada; saiba quem

Fonte:



O ator Freddie Stroma não vai retornar para a próxima temporada de Game of Thrones, mas não porque seu personagem morreu.



Introduzido como o irmão de Samwell Tarley, Dickon, na temporada anterior o personagem terá um novo intérprete no sétimo ano, já que Stroma não poderá retornar devido ao seu compromisso com outra série, Time After Time, conforme contou ao IGN.



“Ainda assim foi divertido”, disse o ator. “Eu pude estar naquele mundo. Eu já assisti tudo. É uma série de TV incrível”.



Provavelmente o ator Tom Hopper irá substituí-lo, de acordo com the Watchers on the Wall. Freddie disse ainda que ficou muito grato de ter participado da obra de George R. R. Martin:



“Só de colocar o pé ali já foi divertido”, disse Stroma. “Só de estar no set e sentir como é aquele mundo, eu era um fã sentado à mesa fazendo aquela cena”, completou.



