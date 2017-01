Você está lendo um tópico

Após um ataque cardíaco, o ator Felipe Titto passa bem

Fonte:



Felipe Titto sofreu um infarto agudo do miocárdio na manhã deste domingo (22). O ator, de 30 anos, deu entrada por volta das 9h no Hospital São Luiz, no Morumbi, em São Paulo, passou por vários exames que constataram o problema. Titto está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas passa bem.



O UOL apurou que Titto chegou ao hospital acompanhado de uma mulher. Ele contou aos médicos que estava sentindo fortes dores no peito e com o braço esquerdo formigando. "A equipe de médicos diagnosticou na hora que ele estava sofrendo um infarto e o caminhou direto para a UTI", contou um funcionário do hospital.



A assessoria do ator confirmou as informações. "Titto começou a passar mal durante a madrugada e como as dores foram ficando mais fortes, ele decidiu ir ao hospital com a mulher Mel Martinez. Os médicos diagnosticaram logo um infarto. Foi um susto e tanto, mas agora ele está bem, está falando e sem dor". Ele ainda não tem previsão de alta.



Por volta das 16h, o próprio ator tranquilizou os fãs em seu perfil no Snapchat com uma foto na cama do hospital. "Deu ruim, mas nós é zika!", escreveu Felipe Titto que nas próximas horas passará por novos exames.



