Televisão

Após onze anos, série Will & Grace retorna com dez episódios

Ricardo em Ontem, 22:59 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5148 | Pontes e Lacerda-MT



A NBC confirmou nesta quarta-feira (18) a volta da série Will & Grace, exibida com sucesso durante oito temporadas, entre 1998 e 2006. A continuação terá dez episódios inéditos e entrará na programação da próxima fall season (o pacote de estreias de setembro a novembro nas redes norte-americanas).



Eric McCormack (Will), Debra Messing (Grace), Sean Hayes (Jack) e Megan Mullally (Karen) estão confirmados nos novos episódios. Eles voltaram brevemente aos papéis que os consagraram no ano passado, em um vídeo curto que incentivava os eleitores americanos a votarem em Hillary Clinton _apenas a bêbada e controversa Karen votaria em Donald Trump.



Em dezembro de 2016, o ator Leslie Jordan, que participou de 12 episódios da série na pele do excêntrico Beverly Leslie, disse que o retorno da série já estava confirmado. Dias depois, Debra Messing negou a notícia e contou que não havia nada certo para essa volta.



"O fato de que todos os quatro atores se empolgaram para voltar à produção é uma prova de a experiência alegre que eles tiveram fazendo quase 200 episódios em oito temporadas. Poucas séries chamam a atenção na comédia hoje em dia, em meio a tantas produções, mas Will & Grace é uma delas", declarou a presidente de entretenimento da NBC, Jennifer Salke, em nota divulgada à imprensa nesta quarta (18).



xoto em Hoje, 10:19



anos | Out 2003 | Mensagens: 530 | Ilhéus - BA













Alias, acho muito difícil. Talvez um remake, mas Friends, ainda sonho que esse dia! Queria Friends e Alias!Alias, acho muito difícil. Talvez um remake, mas Friends, ainda sonho que esse dia!





fadaco em Hoje, 10:52



anos | Set 2005 | Mensagens: 1053 | Florianópolis - SC



Que boa notícia, a uns atrás fiz uma maratona e revi todos os episódios de W&G e Friends.

















