Confira a semana de Carinha de Anjo (23 a 28/1)

Segunda-feira



A irmã Cecília desmaia no quarto onde a irmã Fabiana está dormindo. Bárbara e Frida jogam papel em Dulce Maria na sala de aula e dizem que agora a pequena não tem mais Cecília para lhe proteger. Fabiana acorda e entra em desespero ao ver Cecília desacordada no chão. A noviça grita por socorro. Vitor chega ao colégio com os ingredientes que usará para dar aula de culinária para as crianças, onde Dulce Maria será sua assistente. Vitor começa a dar a aula para as meninas e ensina como fazer brigadeiros saudáveis de banana, cenoura e de batata doce. O médico André vai até o colégio para avaliar Cecília que está ardendo em febre. Madre Superiora explica ao médico que Cecília tem passado por fortes emoções e tem saúde frágil. Dulce decide separar alguns brigadeiros para levar para a irmã Cecília. A noviça delira de febre e repete o nome de Dulce Maria. Fabiana conta para Dulce Maria que Cecília está doente, em troca Da informação recebe brigadeiros. Inácio entrega para Zeca os ingressos que ganhou na promoção da rádio para irem ao show de Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, que acontecerá em breve na cidade.



Terça-feira



Juju e Emílio gravam um vídeo para o vlog dela aonde brincam de torta na cara. Solange avisa Vitor que a prefeitura liberou o alvará do food truck do chef de cozinha. Dulce Maria pede para o pai casar com a irmã Cecília, Gustavo explica que isso não pode acontecer, pois ela é uma noviça. Cecília acorda, mas a Madre Superiora pede para que ela repouse. Juju e Emílio mostram para Dulce Maria o vídeo que fizeram com as tortas na cara. Fátima telefona para o colégio para falar com a irmã Cecília e avisa que está chegando. Dulce Maria aparece de mala e chapéu em seu sonho onde conversa com sua mãe, Tereza. A pequenina diz que quer ir embora antes da irmã Cecília para não sofrer muito e Tereza aconselha a garota a ficar do lado de quem lhe ama. Emílio cobra da mãe o uniforme de super-herói que quer usar. Zé conversa com seus amigos que foram até sua casa.



Quarta-feira



Rosana recebe flores do delegado Peixoto, junto com um convite para ir com ele até um show. Gustavo vai até o colégio para tentar conversar com a irmã Cecília a sós, mas a Madre Superiora não autoriza. Rosana conta para Juju sobre ter saído com Peixoto. Zé brinca com seus amigos com guerra de bexiga com água. Fátima chega no colégio de Doce Horizonte e descobre que Cecília está em descanso por ordens médicas. Madre Superiora vê Zé Felipe e seus amigos vestidos de freiras e caçoando delas. Fabiana conta para Fátima que Cecília vai embora e a irmã da noviça fica desconcertada.



Quinta-feira



Fátima conversa com a irmã após muito tempo e lhe presentei com jujubas. Rosana telefona para o delegado Peixoto e diz que aceita ir com ele para um show sertanejo. Cecília conta para Fátima que descobriu com o tempo que seu carinho não é apenas por Dulce Maria, mas que também está apaixonada por Gustavo. Fabiana e Pascoal ajudam Fátima com a mudança de sua casa nova. Doutor André diz para Cecília que se ela quiser ele pode dizer para a Madre Superiora que ela precisa de alguns exames para adiar sua mudança para o colégio do Rio Grande do Sul. Rosana presenteia Emílio com a roupa de "Super Eu". O garoto diz para a mãe que quer ajudar Dulce Maria a sair do colégio.



Sexta-feira



Nicole chega atrasada para a sessão de fotos de um catálogo de moda. A família Lários vai almoçar na casa de Vitor. Inácio e Cecília chegam na casa nova de Fátima com comida, o que deixa Fabiana feliz. Nicole faz a sessão de fotos para uma coleção de catalogo e é elogiada. Haydee vai pescar e leva Flávio para lhe acompanhar. A ideia de Haydee é forjar um encontro inesperado com o delgado Peixoto, que tenta conquistar. Dulce Maria encontra mais uma vez Tereza em seus sonhos. A mãe da pequenina tenta convencer Dulce Maria desistir da ideia de conseguir ser expulsa do colégio. Delegado Peixoto manda um peixe que pescou de presente para Rosana. Cecília passa mal mais uma vez.























