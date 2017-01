Você está lendo um tópico

Confira a semana de Ezel (23 a 28/1)

Segunda-feira



Ezel pede para que Ramiz confie nele. Ali persegue a filha de Ramiz em um galpão abandonado. Ezel encontra uma câmera no galpão e vê imagens de Tefik ajudando a filha de Ramiz a fugir de um assassino. Meliah, Eysan e Merti levam Muntaz ao hospital. Cengiz visita Serdar e vai ao cassino encontrar Ali. Ezel leva a jornalista para se encontrar com Ramiz. Ramiz e a filha se abraçam e se despedem.



Terça-feira



O médico pede autorização da família para operar Muntaz. Meliah expulsa Eysan do hospital e Ezel chega. Ezel encontra Ramiz no estacionamento e ele pede ajuda para salvar a filha. A jornalista se encontra com Cengiz em um café e um homem os observa. Ezel e Ramiz discutem. Serdar mostra a Eysan a barriga machucada e ela fica preocupada. O cartão da jornalista é recusado no café e ela vai falar com o gerente. Bahar chega em casa e vê Eysan cuidando de Serdar.



Quarta-feira



A jornalista procura pelo gerente, mas se assunta ao se deparar com um homem armado que começa a persegui-la. Ramiz se preocupa com a segurança da filha. Bahar pede para Eysan escolher entre ela e o pai. A jornalista anda pela casa e é surpreendida pelo atirador do café. Ali ameaça Serdar com uma faca. Muntaz acorda no hospital e pede para que Ezel se retire do quarto.



Quinta-feira



Ezel se decepciona com Ramiz ao saber que foi parte de um plano. Ali e Ezel se encontram no cemitério ao lado do túmulo de Eren. Ezel marca um encontro com Bahar. Merti analisa alguns documentos sob a vigilância de Sebnem.



Sexta-feira



Merti mostra a Ezel documentos que o Cengiz adulterou. Bahar vai ao apartamento de Ezel e ele prepara uma mesa no terraço para os dois. Merti entra no escritório de Ramiz e encontra o atirador do café. Eysan pede para Cengiz ir até a casa de Meliah. Tefik repara em Sebnem. Cengiz pede para ficar na casa de Meliah.



Sábado



Merti questiona Ali sobre a origem e a administração do cassino. Bahar chora após o encontro com Ezel e Eysan a consola. Ezel vai ao cassino para conversar com Ali. Merti rouba um CD do cofre de Ali e foge. Ezel e Merti se encontram e os dois discutem.























