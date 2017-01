Você está lendo um tópico

Confira a semana de A lei do amor (23 a 28/1)

Segunda-feira



Fausto manda Pedro e Helô prepararem a exposição para desmascarar Magnólia. Augusto expulsa Magnólia do quarto de Vitória. Gigi ameaça analisar o DNA de Marina. Tiago e Letícia recebem notícias de Camila sobre Vitória. Pedro teme pela saúde mental de Vitória. Flávia ouve Misael cantando para Yara e Ritinha. Salete garante a Suely que vai resgatar Gustavo. Tião apresenta Laura para Magnólia. Pedro avisa a Magnólia que uma exposição sobre a tecelagem será feita na galeria de Helô. Ana Luiza leva Fausto até a galeria de Helô. Ciro chega para a exposição, mas se esconde ao ver o delegado. Tião faz um discurso em favor de Magnólia. Helô revela o vídeo de Magnólia e Ciro juntos.



Terça-feira



Todos ficam revoltados com as cenas. Salete aconselha Gustavo a se internar. Magnólia acusa Helô de forjar os vídeos contra ela. Fausto enfrenta Magnólia. Ciro resgata o dinheiro que pegou da amante. Fausto fica de pé e revela tudo o que sabe sobre seu atentado. Ciro apressa Sílvia para fugir com ele. Pedro fala com Marina, mas não consegue apresentá-la a Helô. Letícia consola Tiago. Tião descobre que Magnólia o reconheceu e promete se vingar. Fausto se sente mal e pede para Ana Luiza reunir a família. Mileide tem um pressentimento com Fausto. Fausto se despede da família.



Quarta-feira



Todos choram a morte de Fausto. Ana Luiza avisa a Pedro que Ciro fugiu. Magnólia tem uma crise de riso ao saber da morte de Fausto. Ciro pede para Yara cuidar de Sílvia. Magnólia vai ao velório de Fausto. Marina pede para Gigi falar sobre Isabela. Magnólia fica tensa ao saber que o delegado pode prender Ciro. Helô obriga Yara a revelar o paradeiro de Ciro. Augusto tenta impedir Vitória de discutir com a mãe. Valdir entrega a Tião o dossiê sobre Marina. Sílvia estranha quando é chamada pelo motorista por outro nome e pede explicações ao filho. Ciro é preso.



Quinta-feira



Mileide pede para Yara dar um recado a Helô. Ruty Raquel fala com Marina sobre Tiago. Pedro conta para Magnólia que Ciro foi preso. Yara leva Silvia para sua casa. Ciro afirma ao delegado que Magnólia assassinou Beth. Tião vai ao antigo apartamento de Marina. Salete encontra Gustavo em sua casa. Laura decide se encontrar com Pedro. Magnólia é levada para a delegacia. Helô vê Tiago falando com Laura sobre Pedro. Silvia ouve Misael ofendendo Ciro. Magnólia se assusta ao ver Ciro na delegacia. Antônio pede para conversar com Marina. Laura encontra Pedro.



Sexta-feira



Pedro chora nos braços de Laura. Antônio convence Marina a conversar com ele. Gustavo é agressivo com Salete. Yara briga com Misael por causa de Silvia. Ciro revela ao delegado sobre o compartimento escondido no armário de Magnólia. Letícia convence Helô a ir atrás de Pedro. Helô fica intimidada com Laura. Armando questiona o delegado sobre a liberação de Magnólia. Silvia fala com Ciro. Flávia reclama das atitudes de Misael. Vitória cuida de Caio. Salete acredita que Gustavo se livrará do vício. Magnólia é destratada pela família Leitão. Jáder sente ciúmes de Sansão. Hércules lamenta para Luciane a frieza de Tiago. Magnólia chora quando Vitória vai embora. Helô reclama de Laura para Pedro. Antônio dá o endereço de Marina para Elio. Vitória decide falar com Silvia. Pedro tem uma ideia para tentar convencer Ciro a ficar a seu lado. Silvia não acredita na história de Vitória. Elio entra no quarto de Marina.



Sábado



