Segunda-feira



Haroldo se emociona com o sucesso de Nicolau. Paçoca constata que as visitas ao canal da banda na internet estão aumentando. Yasmin gosta do olhar sedutor de Zac. Gordo pergunta a Laila sobre o estado de saúde de Nicole. Alex chora por ter perdido Lorena. Eva avisa a Gui que a juíza o liberou da terapia e pede para ele pensar se quer continuar com as sessões. Néia e Lázaro se acusam mutuamente por não terem conseguido acabar com o casamento de Léo e Diana. Gordo finge uma viagem para São Paulo para vigiar Laila. Yasmin diz a Néia que Léo não quer falar com ela. Néia tenta agradar Léo e Diana. Caio faz um clipe de apresentação da banda. Júlia sugere a Gui que procure Gordo para administrar a carreira da banda. Júlia avisa a Alex que viajará com Gui, sugerindo que ele aproveite para assaltar o apartamento do roqueiro. Gordo flagra Laila com Jorginho.



Terça-feira



Gordo não aceita as desculpas de Laila e a expulsa de sua casa. Jorginho dispensa Laila. Syl acompanha Laila na gravação do programa de televisão. Nanda conta a Diana sobre a traição de Laila e a empresária promete vingar o pai. Léo não se sensibiliza quando Néia confirma que voltou para Mesquita. Júlia entrega as chaves do apartamento de Gui para Alex. Laila anuncia sua saída do Rio de Janeiro. Gordo fica arrasado ao assistir à apresentação de Laila na TV. Alex demonstra para Romildo e William que desconfia de Júlia. Marisa diz a Alex que Gui viajará com a namorada. Júlia e Gui observam Alex e Romildo entrarem no prédio do roqueiro. William avisa para Alex que Júlia e Gui chamaram a polícia. Néia diz a Lázaro que terá de ficar em sua casa. Zac é imobilizado por Alex. Alex e Romildo saem do prédio com Zac como escudo, ameaçando a vida do filho de Gui.



Quarta-feira



Zac consegue fugir e Alex é preso pelos policiais. Gui consegue reaver parte do dinheiro roubado. Zac escuta a conversa de Gui e Júlia e deduz que o casal conhece Alex. Romildo mostra a William o dinheiro que conseguiu com o roubo. Diana aconselha Gordo a esquecer Laila. O clipe da banda 4.4, feito por Caio, vira sucesso na internet. Daniel repreende Júlia e Gui por terem armado o assalto. Alex avisa a Romildo que foi preso pela polícia. Léo se incomoda com o sucesso da banda do filho de Gui. JF sai com Lia. Nicolau convida Luana para jantar. Lázaro pensa em ser empresário da 4.4. O delegado avisa a Gui e Júlia que o resultado da perícia constatou que o ladrão usou a chave para entrar no apartamento. Júlia diz que perdeu a chave e fica tensa quando o policial pede seus documentos para dar queixa na delegacia.



Quinta-feira



Gui tenta proteger Júlia. Lázaro comenta com Ramon que Marisa é a pessoa indicada para aproximá-lo da banda. Gui pede ao delegado que Júlia faça o reconhecimento de Alex. Romildo e William oferecem dinheiro para Marisa ir ao hospital onde Alex está internado, a fim de ajudá-los a resgatar o bandido. Nicolau demonstra paixão por Luana. Nicolau fica tenso quando Haroldo avisa que Gilda marcou uma consulta médica para o filho. Yasmin esconde de Zac seu bom desempenho nas provas para não deixar de ter aulas com ele. Gui resolve continuar a terapia com Eva. Yasmin beija Zac. Lázaro pede a um amigo produtor que cancele o show de Léo. Diana fica surpresa por Juca ter colocado a banda 4.4 no lugar da apresentação de Léo.



Sexta-feira



Diana avisa a Juca que Léo nunca mais se apresentará em suas produções. Lázaro oferece dinheiro para Marisa investigar a banda do filho de Gui. Nelson volta a cantar na churrascaria. Juca garante a Léo que Gui não é responsável pela dispensa do cantor no festival. Lorena fica chocada quando Júlia avisa que Alex foi preso. Lorena pede que William entregue um celular para Alex. Léo flagra Néia na casa de Lázaro. Júlia comenta com Daniel que teme que Alex conte à polícia que foi ela quem armou o assalto. Marisa conta a Lázaro que a banda 4.4 se apresentará em um shopping. Lorena avisa a Alex para não dedurar Júlia à polícia. Léo conta a Diana que Néia está na casa de Lázaro. Diana deduz que Lázaro armou para tirar Léo da apresentação do festival. Eva estranha quando Daniel diz que Manuela abriu mão da herança de Joel. Júlia pergunta a Lorena como ela sabe sobre o dinheiro que Alex roubou no assalto.



Sábado



Lorena despista Júlia. Lázaro propõe a Diana voltar a cuidar da carreira de Léo. Eva e Gordo conversam sobre suas decepções amorosas. Luana diz a Nicolau que dormirá na casa de JF. Gui procura Gordo para lhe dar dicas de como empresariar a banda. Luana fica chateada ao ver JF chegando de manhã em casa. Gilda pergunta a Nicolau sobre os exames pedidos pelo médico. Marisa reclama de Lázaro. Gilda comenta com Edith que pensa em comprar o salão de beleza. Gordo tenta entrar em contato com Eva. Lázaro vai ao show da 4.4. Alex pede ao delegado um advogado para acompanhá-lo durante seu depoimento. Lorena garante a Alex que irá libertá-lo da prisão. A plateia que assiste ao show da 4.4 vai ao delírio com a banda. Lázaro fica surpreso com o sucesso da 4.4. Gui questiona a presença de Lázaro no show da banda. Haroldo se emociona com o sucesso de Nicolau. Paçoca constata que as visitas ao canal da banda na internet estão aumentando. Yasmin gosta do olhar sedutor de Zac. 