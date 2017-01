Você está lendo um tópico

FOX realiza pesquisa e assinantes criticam programadora

A programadora responsável pelos canais FOX lançou nos últimos dias uma pesquisa nas redes sociais e o resultado parece não ter sido o esperado, ao menos publicamente.



A rede questiona chama a atenção do público questionando " o que você faria sem as suas séries preferidas? ". No interior da pesquisa, a questão principal é se o assinante trocaria de operadora caso ficasse sem os canais FOX e Nat Geo .



O resultado da pesquisa não foi divulgado ainda pela GFK, responsável por coletar os dados. No entanto, publicamente os assinantes tem enviado comentários criticando a postura da rede.



Um dos participantes questiona se a FOX pretende usar esta pesquisa para forçar um acordo com a SKY (a operadora pode ficar sem os canais nos próximos dias). Outro questiona " e se o canal resolvesse cobrar um 'extra' para você continuar assistindo suas séries ", afirma que é isto que a FOX tem feito no Brasil e apresenta como solução substituir a TV paga por um serviço on demand como Netflix.



Um terceiro participante aproveitou para criticar a qualidade dos canais FOX Premium. Segundo o mesmo, os canais FOX Action e FOX 1 apresentam qualidade de vídeo inferior (mesmo sendo HD) e falhas constantes nas legendas.



Há ainda os que reclamaram que o preço cobrado é semelhante ao praticado por pacote mais completos como HBO e que se negariam a assinar para ter acesso apenas a estes dois canais.



Com exceção dos canais fox sports, acredito que todos os demais são programados e gerados fora do Brasil.



E o problema é o mesmo dos outros com esse perfil:



Qualidade de sinal inferior, mesmo os HDs.



Legendas horríveis e cheias de falhas (quanto tem).



Intervalos com textos em espanhol.



Etc...





Os canais não valem o que cobram. No máximo, poderia ser vendido no combo com Telecines e HBO... e olhe lá...





A Fox quer derrubar a Sky (DirecTV ) no Brasil.



Está parecendo isso, com esta pesquisa. Já respondi uma pesquisa deles no Facebook.







Concordo!

















